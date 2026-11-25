Questionado pela reportagem sobre a possibilidade de reabertura das investigações, João Olímpio Mendonça afirmou considerar "muito pouco provável" o surgimento de novos elementos após mais de uma década do crime.

Após a Justiça arquivar o processo do assassinato do professor José Bernardino da Silva Filho, o "Betinho", nesta quarta-feira (25), o advogado do ex-companheiro da vítima, que respondia pelo crime, acredita que o caso tende a ficar sem conclusão. Passados mais de 11 anos e três impronúncias por falta de provas, o homicídio segue sem desfecho.

"O fato somente será reaberto se surgir fato novo e que seja verossímil. Pelo tempo passado, acho muito pouco provável que isso venha acontecer. Acho que a tendência é ficar sem conclusão, lamentavelmente", declarou o defensor.

Na sentença desta quarta, o juiz José Carlos Vasconcelos Filho, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, impronunciou o ex-réu por considerar que não havia provas suficientes para submetê-lo ao Tribunal do Júri.

Raphaell Gouveia se relacionava com Betinho, encontrado morto com sinais de violência e estrangulamento dentro do apartamento onde morava, na Boa Vista, no Centro do Recife, em maio de 2015. Nove anos após o assassinato, o ex-companheiro foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e passou a responder na ação penal.

Sobre a situação do cliente, João Olímpio Mendonça celebrou a impronúncia e destacou, em nota enviada ao Diario, que a decisão foi tomada "corretamente, em plena harmonia com o que se apurou no processo".

O advogado pontuou que tanto a defesa quanto o próprio MPPE requereram a impronúncia nas alegações finais, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria.

O representante legal ressaltou que as perícias realizadas no imóvel onde o educador de 49 anos foi morto não indicam com segurança que Raphaell estivesse no apartamento no momento do crime.

A defesa frisou ainda que as testemunhas ouvidas durante a ação – todas indicadas pelo MPPE ou pelo próprio Juízo – relataram informações "por ouvir dizer", sem apresentar elementos concretos que comprometessem o ex-réu.

Raphaell foi o terceiro suspeito a responder pela morte de Betinho. Antes dele, dois jovens também chegaram a ser denunciados, mas foram igualmente impronunciados por falta de provas.

Com o arquivamento dos autos, o caso só poderá ser reaberto se surgirem novas provas concretas de autoria antes da prescrição do crime, prevista para maio de 2035.