Desde a morte de Betinho, o caso passou por duas fases investigativas distintas e resultou na impronúncia de três suspeitos – dois jovens denunciados nos primeiros anos após o crime e Raphaell Gouveia, denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco ( MPPE ) em agosto de 2024.

Após 11 anos e seis meses, o assassinato do professor José Bernardino da Silva Filho, o "Betinho", segue sem elucidação e, agora, com o processo judicial arquivado. Um novo desdobramento do caso aconteceu nesta quarta-feira (25): a Justiça de Pernambuco impronunciou o terceiro réu denunciado pelo homicídio ocorrido em maio de 2015, no Centro do Recife – o ex-companheiro da vítima, Raphaell Gouveia Thorpe, que respondia pelo crime.

Na decisão, o juiz José Carlos Vasconcelos Filho, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, livrou o então réu de ir a júri popular e expôs falhas e lacunas na investigação policial para apontar Raphaell como culpado.

O magistrado destacou que o processo se apoiava em "meras suposições ou presunções herdadas do inquérito policial", sem lastro probatório mínimo produzido sob contraditório.

Lacunas

Na sentença desta quarta-feira, a Justiça listou pontos que deixaram de ser esclarecidos pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) ao longo da investigação. Um deles envolve a hipótese de participação de mais de um agressor.

O vizinho que ajudou a arrombar a grade do apartamento relatou em juízo que a vítima estava firmemente amarrada pelos pés, indicando que o crime exigiria a força de mais de um autor ou o uso de forte sedativo. Segundo o juiz, essa vertente "jamais foi elucidada".

Outro ponto diz respeito às falhas no monitoramento do prédio. A investigação partia da premissa de que apenas o último réu teria entrado no edifício na noite do crime. Depoimentos do porteiro e do síndico, porém, revelaram que o prédio tinha apenas três câmeras à época, com pontos cegos que permitiam o acesso pela lateral ou pelas escadas sem registro de imagens.

A apuração também não apresentou perícia conclusiva sobre a arma do crime. Conforme apontado pela defesa nos memoriais finais, não foram identificadas impressões digitais do acusado no ferro de passar utilizado no assassinato.

Já o material genético e as digitais encontrados em roupas e objetos do apartamento refletiam apenas a convivência de quatro anos entre Raphaell e a vítima.

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O que acontece agora

Com a sentença de impronúncia e o arquivamento dos autos determinado pelo Judiciário, não há mais nenhuma ação penal em curso para punir os responsáveis pela morte do professor.

Pela legislação penal brasileira, a decisão de impronúncia não equivale a uma absolvição definitiva, mas impede o julgamento pelo Tribunal do Júri enquanto não surgirem provas novas.

Para que o caso volte à Justiça, novas provas concretas e inéditas de autoria precisam surgir e ser apresentadas ao Ministério Público ou ao Judiciário, fundamentando o desarquivamento do processo antes que o crime prescreva. No caso de homicídio qualificado, esse prazo é de 20 anos a partir da data do fato e se encerra em maio de 2035.