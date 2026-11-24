No total, a Câmara aprovou, na segunda (23), o texto-base por 353 votos favoráveis, 128 contrários e 5 abstenções.

Dos 25 votos da bancada de Pernambuco na Câmara dos Deputados, em Brasília, 21 foram a favor do texto-base do ajuste fiscal do governo Lula (PT). Dois votaram contra e dois não registraram votos.

Os parlamentares analisam ainda os destaques, que podem alterar a proposta. A discussão sobre as medidas foi marcada por críticas da oposição e de parte dos governistas.

Veja como votaram os pernambucanos



SIM



Waldemar Oliveira (Avante)



Iza Arruda (MDB)



Luciano Bivar (MDB)



Renildo Calheiros (PCdoB)



Eduardo da Fonte (PP)



Lula da Fonte (PP)



Fernando Rodolfo (PRD-PE): Sim

Eriberto Medeiros (PSB)

Felipe Carreras (PSB)

Lucas Ramos (PSB)

Maria Arraes (PSB)

Pedro Campos (PSB)

Fernando Monteiro (PSD)

Guilherme Uchoa (PSD)

Túlio Gadêlha (PSD)

Pastor Eurico (PSDB)

Carlos Veras (PT)

Clodoaldo Magalhães (PV)



Augusto Coutinho (Republicanos)

Silvio Costa Filho (Republicanos)

Fernando Coelho Filho (União)

Contra



André Ferreira (PL)

Clarissa Tércio (PP)

Não registraram voto:

Coronel Meira (PL)

Mendonça Filho (PL)



Como foi

Enviado ao Congresso na semanada passada, o texto do ajuste prevê uma série de medidas que podem levar a uma economia de até R$ 56 bilhões no próximo ano.

Entre elas, há cortes de incentivos e benefícios tributários, mudanças nas despesas discricionárias. São aquelas em que não há imposição legal para ser realizada.



No geral, dos 67 deputados petistas, 64 votaram a favor e nenhum votou contra. As exceções na bancada foram Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN), que se abstiveram, além de Kiko Celeguim (SP), que não registrou presença.

O PL concentrou a oposição ao texto, com 86 votos "não" e 4 ausências. Sete deputados da sigla, no entanto, contrariaram a orientação da legenda e votaram "sim": Cezinha de Madureira (SP), Detinha (MA), João Carlos Bacelar (BA), Josimar Maranhãozinho (MA), Marcelo Álvaro Antônio (MG), Vinicius Carvalho (SP) e Vinicius Gurgel (AP).

Todos os 13 deputados da bancada evitaram o voto "sim" ou "não". Enquanto 10 entraram em obstrução.

Esse é um mecanismo regimental usado para tentar atrasar a votação.

Três registraram abstenção (Célia Xakriabá-MG, Erika Hilton-SP e Professora Luciene Cavalcante-SP).

Seis partidos entregaram a totalidade de seus votos ao "sim", sem nenhuma ausência: PSB (17 deputados), PDT (9), PV (6), PRD (3), Rede (3) e Cidadania (2). No campo oposto, apenas Novo (5) e Missão (1) fecharam 100% no "não".

As bancadas do PCdoB (9 votos), Avante (4) e Solidariedade (3) não tiveram nenhum voto contrário, registrando apenas uma ausência cada (Orlando Silva-SP, Duarte Jr.-MA e Paulinho da Força-SP, respectivamente).

No Centrão, o Progressistas apresentou a maior divisão interna. Dos 47 parlamentares, 33 votaram "sim" e 12 votaram "não".

Outras grandes legendas garantiram placar folgado pelo "sim", com poucas dissidências: União Brasil (44 "sim" e 6 "não"), PSD (42 "sim", 5 "não" e 2 ausentes), Republicanos (36 "sim", 4 "não", 2 ausentes e o presidente da Câmara), MDB (33 "sim", 4 "não" e 1 ausente), Podemos (23 "sim" e 4 "não") e PSDB (15 "sim", 1 "não" e 1 ausente).

Apenas Amapá (8 deputados) e Piauí (10 deputados) tiveram 100% de presença e todos os votos pelo "sim". Nenhum estado fechou integralmente no "não".



