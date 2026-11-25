Promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), o evento busca ampliar a compreensão dos consumidores sobre a composição dos preços das mercadorias e discutir os efeitos da tributação sobre a competitividade do setor produtivo.

O peso dos impostos sobre os preços dos produtos e os desafios enfrentados pelas empresas durante a transição para o novo sistema tributário brasileiro estarão em discussão, nesta quarta-feira (25), no Recife. A Casa da Indústria recebe, a partir das 18h, mais uma edição do Dia sem Imposto, que terá entre as atrações uma palestra gratuita do cientista político Heni Ozi Cukier, conhecido como Professor HOC.

A programação também abordará os impactos das transformações tecnológicas e da conjuntura internacional sobre a atividade industrial. Na palestra “Inteligência Artificial e Geopolítica: O Futuro da Indústria e os Desafios da Competitividade”, Cukier discutirá como as tensões entre países e a reconfiguração das relações comerciais interferem nas cadeias produtivas, desde o fornecimento de insumos até os custos de produção e a distribuição de mercadorias.

Professor de Relações Internacionais, Cukier é mestre em Resolução de Conflitos e Paz Internacional pela American University, em Washington, nos Estados Unidos, e acumula passagens pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização dos Estados Americanos (OEA).

O evento é realizado em parceria com o Sebrae Pernambuco, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e sindicatos industriais, por meio do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi).

Capacitação para pequenas indústrias

Durante o evento, serão abertas as inscrições para o projeto Imersão Digital para Indústrias, que disponibilizará 30 vagas para micro e pequenas indústrias pernambucanas interessadas em ingressar no comércio eletrônico ou ampliar sua atuação no segmento.

Com a participação de representantes de plataformas como Amazon, Mercado Livre e Shopee, a iniciativa pretende auxiliar os empresários na estruturação de canais digitais de comercialização, de modo a ampliar o alcance de seus produtos e conquistar consumidores em outros estados.

Realizada de forma on-line, a imersão combinará atividades de capacitação coletiva e consultorias individualizadas. Cada empresa receberá um diagnóstico de sua presença digital, além de orientações para a definição de estratégias de vendas e a elaboração de um plano de ação.

A programação do Dia sem Imposto inclui, ainda, espaço de comercialização de produtos de empresas parceiras, área gastronômica e sorteios.