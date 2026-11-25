O peso dos impostos sobre os preços dos produtos e os desafios enfrentados pelas empresas durante a transição para o novo sistema tributário brasileiro estarão em discussão, nesta quarta-feira (25), no Recife. A Casa da Indústria recebe, a partir das 18h, mais uma edição do Dia sem Imposto, que terá entre as atrações uma palestra gratuita do cientista político Heni Ozi Cukier, conhecido como Professor HOC.
Promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), o evento busca ampliar a compreensão dos consumidores sobre a composição dos preços das mercadorias e discutir os efeitos da tributação sobre a competitividade do setor produtivo.
A programação também abordará os impactos das transformações tecnológicas e da conjuntura internacional sobre a atividade industrial. Na palestra “Inteligência Artificial e Geopolítica: O Futuro da Indústria e os Desafios da Competitividade”, Cukier discutirá como as tensões entre países e a reconfiguração das relações comerciais interferem nas cadeias produtivas, desde o fornecimento de insumos até os custos de produção e a distribuição de mercadorias.
Professor de Relações Internacionais, Cukier é mestre em Resolução de Conflitos e Paz Internacional pela American University, em Washington, nos Estados Unidos, e acumula passagens pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização dos Estados Americanos (OEA).
O evento é realizado em parceria com o Sebrae Pernambuco, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e sindicatos industriais, por meio do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi).
Capacitação para pequenas indústrias
Durante o evento, serão abertas as inscrições para o projeto Imersão Digital para Indústrias, que disponibilizará 30 vagas para micro e pequenas indústrias pernambucanas interessadas em ingressar no comércio eletrônico ou ampliar sua atuação no segmento.
Com a participação de representantes de plataformas como Amazon, Mercado Livre e Shopee, a iniciativa pretende auxiliar os empresários na estruturação de canais digitais de comercialização, de modo a ampliar o alcance de seus produtos e conquistar consumidores em outros estados.
Realizada de forma on-line, a imersão combinará atividades de capacitação coletiva e consultorias individualizadas. Cada empresa receberá um diagnóstico de sua presença digital, além de orientações para a definição de estratégias de vendas e a elaboração de um plano de ação.
A programação do Dia sem Imposto inclui, ainda, espaço de comercialização de produtos de empresas parceiras, área gastronômica e sorteios.