“Temos de fazer caber no orçamento a agenda que venceu nas urnas e de modo que os programas possam ser ampliados e sustentados ao longo dos próximos anos, com a responsabilidade que nos cabe”, afirmou. O petista ainda rebateu as críticas relativas à suposta ineficiência do ajuste no que se refere à capacidade de organizar as finanças públicas.

O senador Humberto Costa (PT) celebrou, nesta terça-feira (24), a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 no Congresso Nacional, após cerca de duas semanas de tramitação da proposta no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Em discurso no plenário da Casa Alta, o parlamentar assegurou que a iniciativa pretende manter os investimentos sociais e promover um maior equilíbrio nas contas públicas.

“Alguns críticos mais ortodoxos dizem que o ajuste é pequeno. Não é, ele tem o tamanho do Brasil real, não o tamanho do apetite de quem lucra com juros altos. É um ajuste gradual, responsável, que não paralisa o investimento público e não sacrifica o povo. Contas em ordem, juros caindo, investimento voltando, emprego crescendo e direitos garantidos. Esse é o caminho. Nós já o percorremos uma vez e vamos percorrê-lo com muito êxito de novo. É só o começo de um novo tempo para o nosso país e para o povo brasileiro”, apontou.

Humberto também mencionou que a preservação de direitos como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a valorização do salário mínimo permanecem como prioridades no novo arranjo fiscal. O senador garantiu a manutenção do piso da educação e afirmou que a área da saúde deve ter um acréscimo de R$ 20 bilhões no próximo ano.

Protocolado no último dia 11 de novembro, o PLP 299/2026, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), foi aprovado no Senado Federal no dia 18 de novembro. Em seguida, o projeto foi enviado à Câmara dos Deputados, onde tramitou em regime de urgência e foi aprovado na madrugada desta terça-feira (24). Poucas horas depois, a proposta foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

