Uma operação de fiscalização ambiental resultou na apreensão de 81 aves silvestres e um timbu em Olinda e no Recife. As ações foram realizadas na quinta-feira (19), nos bairros de Guadalupe, em Olinda, e Cajueiro, na Zona Norte da capital pernambucana. Ao todo, foram aplicados R$ 103 mil em multas.
A fiscalização foi conduzida por equipes da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), com apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA). Em Olinda, foram encontrados 76 pássaros em situação irregular, alguns deles mantidos em locais clandestinos e com sinais de maus-tratos. No Recife, outros cinco animais foram apreendidos.
Apesar de apresentarem boas condições de tratamento, eles não tinham a documentação necessária para a criação em cativeiro.
Entre as espécies recolhidas estão sibites, caboclinhos, galos-de-campina, papa-capins, xexéus-bico-de-osso e calopsitas.
Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangará), no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife. No local, passarão por avaliação e acompanhamento de profissionais, com possibilidade de reabilitação e posterior soltura na natureza.