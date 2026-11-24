Uma operação de fiscalização ambiental resultou na apreensão de 81 aves silvestres e um timbu em Olinda e no Recife. As ações foram realizadas na quinta-feira (19), nos bairros de Guadalupe, em Olinda, e Cajueiro, na Zona Norte da capital pernambucana. Ao todo, foram aplicados R$ 103 mil em multas.

A fiscalização foi conduzida por equipes da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), com apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA). Em Olinda, foram encontrados 76 pássaros em situação irregular, alguns deles mantidos em locais clandestinos e com sinais de maus-tratos. No Recife, outros cinco animais foram apreendidos.