Abastecimento com biocombustível chega a Suape e amplia rota de combustíveis renováveis (Foto: Transpetro/Divulgação)

O Porto de Suape, no Grande Recife, realizou o primeiro abastecimento de um navio com combustível marítimo composto por biodiesel. A operação ocorreu no domingo (22), quando a Transpetro forneceu 520 toneladas de bunker B30, mistura que contém 30% de biodiesel, à embarcação Castro Alves, da frota da própria companhia. A iniciativa integra um projeto da Petrobras para ampliar o uso de combustíveis renováveis no transporte marítimo.

O abastecimento foi realizado por meio de uma barcaça no Píer de Granéis Líquidos 3B (PGL 3B), inaugurando esse tipo de operação no Terminal Aquaviário de Suape. Um segundo fornecimento está previsto para esta semana.

Com a operação, Suape passa a ser o único complexo portuário das regiões Norte e Nordeste a distribuir o chamado biobunker e o segundo do Brasil a integrar o projeto Rota Verde, da Petrobras. A iniciativa também prevê a participação dos terminais de Rio Grande (RS), Santos (SP) e São Sebastião (SP) ao longo de 2026 e 2027.

O primeiro carregamento de insumos para a produção do combustível chegou ao porto pernambucano em 11 de novembro, a bordo do navio Queen of Doria. A embarcação transportou biodiesel B100, proveniente de Aratu, na Bahia, e óleo combustível marítimo de baixo teor de enxofre (VLSFO). A carga permite formular até 8 mil toneladas de bunker B30.

O objetivo do projeto é ampliar a oferta de combustíveis marítimos com conteúdo renovável para abastecer embarcações da Petrobras e reduzir a intensidade de carbono das operações de transporte pelo mar.

“Sair do planejamento e ver o primeiro navio ser abastecido com biobunker aqui em Suape comprova a vocação do nosso porto para liderar a descarbonização marítima no Nordeste. Esse marco operacional mostra que temos infraestrutura, segurança e eficiência para atender às novas demandas da navegação global por combustíveis mais limpos”, afirma o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

Entre janeiro e outubro de 2026, Suape movimentou 24,02 milhões de toneladas de cargas. Desse total, 16,54 milhões de toneladas corresponderam a combustíveis e derivados de petróleo, o equivalente a 68,8% de toda a movimentação registrada no período.