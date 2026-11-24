A primeira embarcação desta temporada chegou procedente de Mindelo, em Cabo Verde, com 860 passageiros e 475 tripulantes a bordo. O navio tem 229 metros de comprimento e previsão de permanência de seis horas na capital pernambucana.

Nove navios de cruzeiro devem atracar no Porto do Recife durante a temporada marítima 2026/2027, iniciada nesta terça-feira (24) com a chegada do Viking Jupiter. O número é inferior ao registrado no ciclo passado, quando 17 embarcações passaram pelo terminal.

De acordo com o diretor comercial e de operações do Porto do Recife, Édson Bartolomeu, as nove embarcações já estão confirmadas para esta temporada. O Viking Jupiter, que abre o calendário, realiza sua décima escala no terminal pernambucano. A embarcação visita a capital desde 2019.

A expectativa é que a passagem dos turistas contribua para movimentar diferentes setores da economia local, principalmente comércio, alimentação, transporte e serviços turísticos. Segundo Bartolomeu, a estimativa da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA) é de que cada passageiro em trânsito, ou seja, aquele que desembarca para conhecer a cidade, gaste em média R$ 700. Já os passageiros que utilizam o Recife como ponto de embarque ou desembarque final deixam aproximadamente R$ 900, conforme os indicadores da entidade.

“Os passageiros que descem aqui no nosso terminal e circulam pela cidade, fazem compras e visitam os pontos turísticos deixando em média R$ 700. Os que vêm para embarque ou descem aqui como ponto final deixam em média R$ 900”, explicou o diretor.

Obras e novas escalas

Além da movimentação turística, o Porto do Recife aposta em intervenções na infraestrutura para ampliar a capacidade de receber embarcações e atrair novas companhias marítimas. Entre as obras em andamento estão a dragagem do porto, a substituição do sistema de defensas, a revitalização da pavimentação e da drenagem e intervenções nos armazéns.

Segundo Bartolomeu, as melhorias fazem parte de um esforço para recuperar a posição do terminal nas rotas de cruzeiros. O diretor também informou que o Porto mantém conversas com grandes empresas do setor, entre elas a MSC, e que já existe um indicativo de retomada de escalas da companhia no Recife na próxima temporada.

“Estamos fazendo o dever de casa para retomarmos essa posição importante e histórica que sempre tivemos. Na próxima temporada, estaremos aptos. Em tratativas com grandes empresas, como a MSC, já mostramos o que está sendo feito no porto e há um indicativo de retomada das escalas”, afirmou.

O diretor ressaltou, porém, que a atração de mais navios também depende dos serviços oferecidos pela cidade aos visitantes. Como os cruzeiristas permanecem poucas horas no destino, a segurança, os atrativos turísticos e a estrutura de receptivo são fatores importantes para estimular novas escalas e fazer com que os passageiros retornem.

Recepção dos turistas

O Viking Jupiter saiu de Cabo Verde no dia 19 de novembro e chegou ao Recife depois de seis dias de navegação. Durante a escala, os passageiros desembarcaram para conhecer os pontos turísticos da capital, enquanto a embarcação recebe serviços operacionais e ocorre a movimentação de tripulantes.

A recepção dos visitantes conta com ações de órgãos estaduais e municipais de turismo e empresas parceiras. Entre as iniciativas está a apresentação de frevo no terminal, como forma de apresentar a cultura pernambucana aos turistas.

“Queremos receber cada vez melhor para que eles retornem e divulguem nosso estado e nossa cidade. O Recife é um destino belíssimo”, destacou Bartolomeu.



