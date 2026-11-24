A votação foi marcada por tentativas de prolongar a discussão. Partidos da direita, como o PL, e da esquerda, como o PSol, apresentaram destaques para modificar trechos da proposta. As iniciativas, porém, foram rejeitadas. O texto-base havia sido aprovado na noite de segunda-feira (23), por 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções. O projeto foi relatado pelo deputado Mauro Benevides Filho (União-CE).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta do ajuste fiscal apresentada pelo governo federal e aprovada pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto na madrugada dessa terça-feira (24/11), após rejeitar todos os destaques apresentados pelos parlamentares. Como o texto foi aprovado sem alterações em relação à versão que passou pelo Senado na última quarta-feira (18), a matéria segue diretamente para a sanção presidencial, sem necessidade de nova análise dos senadores.

O parlamentar afirmou ao Correio que a redução do limite de crescimento real das despesas, de 2,5% para 2%, representa uma economia estimada em R$ 14 bilhões por ano. Ao explicar o cálculo, Benevides destacou o efeito acumulado da medida. “Em 10 anos, são R$ 140 bilhões.”

A equipe econômica estima que o conjunto de medidas poderá melhorar o resultado primário entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027. Entre as principais mudanças está a possibilidade de ampliar o bloqueio de despesas para que o governo alcance o centro da meta fiscal, mesmo quando as projeções estiverem dentro da margem de tolerância.

Apesar da aprovação, as medidas não terão aplicação simultânea. As novas regras para bloqueio de despesas poderão entrar em vigor com a publicação da lei no Diário Oficial da União, enquanto parte das mudanças no limite de gastos é prevista para 2027. A proposta também estabelece restrições ao uso de créditos tributários pelas empresas, cuja aplicação dependerá de regulamentação do Executivo.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.