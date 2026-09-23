Porto de Suape alcança recorde de movimentação mensal em agosto

Foram registadas 2,7 milhões de toneladas de carga no período. A marca supera o recorde anterior de 2,6 milhões de toneladas, alcançado em agosto de 2024

Complexo Industrial Portuário de Suape (Divulgação/Suape)

O Porto de Suape encerrou o mês de agosto com movimentação de 2,7 milhões de toneladas de cargas. O volume é considerado o maior já registrado pelo complexo industrial portuário em um único mês. A marca supera o recorde anterior de 2,6 milhões de toneladas, alcançado em agosto de 2024.

O resultado foi alavancado principalmente pelos granéis líquidos, que atingiram 1,9 milhões de toneladas, o equivalente a 72,5% de toda a movimentação, tendo um aumento de 61% em relação ao mesmo período de 2025.

A movimentação foi favorecida pelo aumento da produção de refino da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no complexo. A unidade atualmente está programada para processar até 130 mil barris de petróleo por dia.

Os números também mostram que no acumulado de janeiro a agosto, os líquidos somaram 12,7 milhões de toneladas, o equivalente a 67,6% das cargas movimentadas no período.

O diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, destaca que o resultado mostra a capacidade da infraestrutura do porto em responder ao crescimento das operações.

“Mais do que um recorde isolado, esse desempenho acompanha um ano de expansão da movimentação portuária e reforça a necessidade de continuarmos investindo para ampliar nossa capacidade e eficiência”, pontua.

No acumulado de janeiro a agosto, o Porto de Suape movimentou 18,8 milhões de toneladas, registrando um crescimento de 22,8% na comparação com o mesmo período de 2025. No mesmo intervalo, foram contabilizadas 1.103 atracações, alta de 9,6%.