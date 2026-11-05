Entre os temas tratados esteve a conclusão do segundo conjunto de unidades de processamento, conhecido como Trem 2, que integra o projeto de expansão da refinaria

Raquel Lyra discute ampliação da Refinaria Abreu e Lima em reunião com presidente da Petrobras (Miva Filho/Secom)

A ampliação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, foi um dos principais assuntos discutidos entre a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, nesta quinta-feira (5). O encontro ocorreu na sede da estatal, no Rio de Janeiro, e também abordou projetos nas áreas de logística e responsabilidade social.

Entre os temas tratados esteve a conclusão do segundo conjunto de unidades de processamento, conhecido como Trem 2, que integra o projeto de expansão da refinaria. Segundo Magda Chambriard, a Petrobras também está investindo em melhorias nas estruturas já existentes da unidade.

"Na Rnest, que originalmente estava projetada para processar 230 mil barris de petróleo por dia, conseguimos ampliar a capacidade para 260 mil bpd. Estamos investindo em melhorias no primeiro conjunto de unidades (trem) da refinaria e na conclusão do segundo. A Rnest será importante para alcançarmos a autossuficiência do Brasil na produção de diesel", avaliou a presidente da Petrobras.

Após a reunião, Raquel Lyra destacou a importância dos investimentos da estatal para Pernambuco e mencionou a continuidade das discussões sobre projetos com impacto econômico no estado.

"Tivemos uma reunião de trabalho bastante produtiva com a presidente da Petrobras e seu time, tendo como pauta investimentos em Pernambuco, como o segundo Trem da Refinaria Abreu e Lima e projetos de impacto em nosso território. E, é claro, Pernambuco está crescendo sem deixar ninguém para trás. Vem muita coisa boa pela frente", declarou a governadora.

Porto de Suape também entrou na pauta

Além da refinaria, o encontro abordou oportunidades de investimentos em infraestrutura logística no Nordeste, com destaque para o Porto de Suape. Segundo o Governo de Pernambuco, a presidente da Petrobras apontou o complexo portuário como uma estrutura importante para as operações da companhia.

"Pernambuco tem grande potencial logístico, energia renovável. O Porto de Suape está pronto para receber investimentos, consolidando sua posição no Nordeste e no Brasil", afirmou Raquel Lyra.

Durante a reunião, também ficou acertada a realização de novos encontros entre equipes técnicas do Governo do Estado e da Petrobras para dar continuidade às discussões. Uma das próximas reuniões deverá tratar especificamente das oportunidades logísticas envolvendo Pernambuco.