Marinha homologa novas profundidades e amplia capacidade operacional do Porto de Suape

Medida abre caminho para que navios de até 366 metros de comprimento operem com maior aproveitamento da capacidade de carga

Complexo Industrial Portuário de Suape (Divulgação)

A Marinha homologou as profundidades do canal interno, da bacia de evolução e dos Píeres de Granéis Líquidos (PGLs 3A e 3B) do Complexo Industrial Portuário de Suape. A homologação ocorreu após um processo técnico que envolveu levantamentos hidrográficos, análise das condições de navegabilidade e atualização dos parâmetros de segurança pela Autoridade Marítima, posterior à dragagem que foi concluída em janeiro.

Com 16,25 metros de profundidade no canal interno e 18,39 metros na bacia de evolução e nos PGLs 3A e 3B, Suape passou a dispor de melhores condições de profundidade para a operação de embarcações de grande porte. A medida, que já está em vigor, conforme a Portaria nº 190/2026, cria condições para ampliar o aproveitamento da capacidade de carga de porta-contêineres de até 366 metros de comprimento.

O início da operação das embarcações com maior aproveitamento de carga depende da conclusão do estudo de manobrabilidade, que deve ser concluído ainda este ano. A iniciativa tem o objetivo de expandir a competitividade para atrair novas linhas marítimas internacionais.

A intervenção recebeu investimentos de R$ 247 milhões, sendo R$ 100 milhões do Ministério de Portos e Aeroportos, por meio do Novo PAC, e R$ 147 milhões de recursos próprios de Suape. Ao longo dragagem, foram retirados aproximadamente 4,18 milhões de metros cúbicos de sedimentos.

“Estamos transformando investimento em infraestrutura em capacidade efetiva de operação. A nova profundidade do canal interno permite que os navios operem em melhores condições de carga, aumenta a segurança e a eficiência e fortalece nossa capacidade de atrair novas linhas marítimas”, ressalta o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

O diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, José Constantino, avalia que a mudança representa ganhos para o planejamento das escalas e o desempenho das embarcações. “Ganhamos melhores condições de profundidade para ampliar o aproveitamento da capacidade de carga dos navios. Com a conclusão do estudo de manobrabilidade, poderemos avançar na utilização desse potencial, sempre observando os parâmetros de segurança da navegação. O aprofundamento da bacia de evolução e dos píeres também representa um avanço para as operações com granéis líquidos.”, pontua.

No canal externo, Suape conta com 20 metros de profundidade homologada pela Marinha do Brasil, condição que permite a navegação de embarcações de grande porte, como petroleiros da classe Suezmax. O resultado foi alcançado após a dragagem concluída em 2024, que recebeu investimento de R$ 140 milhões.

