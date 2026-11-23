Segundo TRF-5, decisão considerou o Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pronera provocou polêmica ao abrir vagas só para assentados da reforma agrária

Martelo é um dos símbolos da Justiça (Foto: Arquivo)

Em meio às comemorações do mês da Consciência Negra, o Tribunal Regional Federal da 5ª região (TRF-5), no Recife, confirmou a a participação de uma candidata quilombola no processo seletivo para o curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera).



Em setembro de 2025, a UFPE abriu 80 vagas extras de Medicina no Centro Acadêmico do Agreste, destinadas exclusivamente a beneficiários da reforma agrária (assentados, acampados, quilombolas e educadores do campo).

Na época, o Pronera virou alvo de polêmica, até que decisões judiciais garantiram as matrículas dos aprovados.

Na semana passada, a 5ª Turma do TRF-5 decidiu, por unanimidade, confirmar a sentença da 2ª Vara Federal de Pernambuco que assegurou, por meio de um mandado de segurança, a participação de uma candidata quilombola no processo seletivo.

Essa decisão considerou o Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Como foi

Segundo informações do TRF-5, para comprovar ser integrante do Quilombo Portão do Gelo - Xambá, em Olinda, no Grande Recife, a candidata apresentou, no ato da inscrição, autodeclaração, certidão da entidade representativa estadual, declaração da autoridade tradicional local e certificado da Fundação Cultural Palmares (FCP).

A inscrição, no entanto, foi indeferida e o recurso administrativo negado “sob única alegação de não ter sido apresentada a certidão emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).”

Ainda de acordo com o tribunal, a universidade alegou que “a certificação da Fundação Cultural Palmares possui caráter estritamente cultural e territorial, não substituindo o cadastro nominal fundiário indispensável para a fruição do programa educacional público de reforma agrária”.

Na sentença, entretanto, o Juízo de primeira instância destacou que o edital de seleção não impôs expressamente a apresentação de certidão expedida pelo Incra como requisito exclusivo e taxativo para o reconhecimento da condição quilombola.

Na decisão, fundamentada também no Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial, o magistrado ressaltou que a emissão da certidão de autodefinição compete privativamente à FCP, tendo o Incra apenas atribuições de demarcação e regularização fundiária, e que a recusa administrativa configurou discriminação racial indireta.

Ao analisar o caso, o relator do processo na Quinta Turma do TRF-5, o desembargador federal convocado Frederico Augusto Leopoldino Koehler, destacou que o “edital não cita a certidão do Incra como prova única e obrigatória para a comprovação da condição quilombola e que, por isso, a recusa administrativa foi ilegal nesse caso. Segundo o relator, os documentos apresentados pela candidata são suficientes para comprovar a condição”.

Koehler também destacou a aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial. “A imposição burocrática de uma certidão nominal expedida pelo Incra - quando o território tradicional já se encontra formalmente certificado pela Fundação Cultural Palmares e o vínculo comunitário foi atestado pelas instâncias representativas tradicionais - acarreta um obstáculo desproporcional que vulnera os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro”, concluiu.

