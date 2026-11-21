Entidade aponta falta de regras específicas para bares e restaurantes no decreto assinado por Lula. Setor terá de adotar jornada de 42 horas semanais

Abrasel diz que impacto da folha de pagamento responderá por 7% a 8% do aumento dos preços nos cardápios (Agência de Notícias Abrasel/Divulgação)

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) criticou o Decreto 13.173, assinado nesta quinta-feira (19) pelo presidente Lula para regulamentar o fim da escala de trabalho 6x1. Segundo a entidade, o texto não prevê medidas de transição ou regras específicas para mitigar os impactos financeiros no segmento, o que deve provocar um reajuste superior a 10% nos preços repassados aos consumidores.

A norma regulamenta a Emenda Constitucional 141/2026 — que fixa a jornada semanal em 42 horas a partir de 16 de dezembro —, estabelecendo o novo divisor para o cálculo do salário-hora e diretrizes para o regime 12x36, sem contemplar particularidades da alimentação fora do lar.

De acordo com o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, a redução da jornada exigirá contratações adicionais para manter o funcionamento atual dos estabelecimentos, elevando os gastos com pessoal em pelo menos 20%, além de esbarrar na escassez de mão de obra disponível.

“O decreto de hoje não traz nenhuma novidade, muito menos novidade positiva. Como vínhamos denunciando desde o início do ano, o aumento de custo será brutal. Teremos aumento pelo menos 20% a mais na folha para cobrir o dia a menos de trabalho, isso se o estabelecimento conseguir encontrar mão de obra para continuar aberto como funciona hoje”, afirma.



Impactos na folha de pagamento

Pelos cálculos da associação, o impacto direto da folha de pagamento responderá por 7% a 8% do aumento nos cardápios. O restante da alta até chegar aos 10% será impulsionado pelo encarecimento de serviços terceirizados e pelo repasse de custos dos fornecedores de insumos.

Ainda segundo a instituição, o cenário de pressão ocorre em um momento de vulnerabilidade financeira para o setor. Dados da Pesquisa Nacional da Abrasel, realizada em outubro, indicam que:

37% das empresas não conseguiram reajustar seus preços nos últimos 12 meses;

37% possuem pagamentos em atraso;

26% operam no prejuízo.

Segundo Solmucci, "o setor está em pânico". "Ninguém sabe como resolver a questão: alguns já estão aumentando preços, outros decidiram fechar um dia por semana, e a grande maioria está atônita”, enumera.



O presidente da Abrasel ainda afirma que os serviços podem se tornar mais "precários". "No fim, teremos aumento de preços e serviços mais precários para os consumidores, além de perda de margem, aumento do prejuízo ou fechamento de empresas", conclui.