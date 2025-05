Megaoperação deflagrada contra organização que atuava em Porto de Galinhas; Mais de 100 mandados foram cumpridos

/Foto: Arquivo/ Polícia Federal

Uma megaoperação coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE) foi deflagrada, na manhã desta terça-feira (15), para desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios.





A distribuição era concentrada na região de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, com ramificações na capital e Região Metropolitana do Recife.





A ação, batizada de Operação Kéfale, acontece de forma simultânea em onze estados brasileiros, com o cumprimento de 60 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão.





As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE e envolvem, além de Pernambuco, os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Tocantins e Rondônia. Também foram autorizadas medidas assecuratórias contra os bens do grupo criminoso.





A investigação, conduzida pela FICCO/PE, revelou um esquema bem estruturado de fornecimento de entorpecentes, com origem em rotas internacionais. Segundo os investigadores, o grupo atuava com cadeia de comando definida e usava da violência armada para manter o controle de territórios.





A operação mobilizou mais de 400 agentes de segurança pública de diversas instituições que compõem a FICCO, como a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal de Pernambuco, além da Secretaria da Defesa Social de Pernambuco (SDS/PE) e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).