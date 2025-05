Na véspera da eleição, cenário político de Goiana vive clima de acirramento

A campanha eleitoral suplementar em Goiana, município na Zona da Mata Norte, vive sua reta final com clima de acirramento. Os eleitores da cidade retornam às urnas no dia 4 de maio para escolher um novo representante após Eduardo Honório (União Brasil), vencedor do pleito de 2024, ter sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) – por entender que ele estaria disputando um terceiro mandato à frente do Executivo municipal.





Os postulantes são o prefeito interino e presidente da Câmara Municipal de Goiana, Eduardo Batista (Avante), e o ex-vice-prefeito Marcílio Régio (PP), apoiado por Honório. Apesar dos candidatos serem de partidos aliados da governadora Raquel Lyra (PSD), o progressista tem o prefeito do Recife, João Campos (PSB), como cabo eleitoral. Lyra, por sua vez, vem dizendo que “não é o momento” para se posicionar sobre a disputa.





O cenário político do município reflete a polarização dos candidatos, e a movimentação pela campanha nas ruas tem alcançado outros espaços, como as galerias e o plenário da Câmara Municipal.





Com a legislatura iniciada sem um prefeito eleito empossado, os vereadores se dividiram em “situação e oposição” de acordo com o candidato que apoiam – comportamento incomum da Casa, que costuma atuar em consenso. Dos 17 parlamentares, onze apoiam o prefeito interino e seis estão com Régio.





Eleição





Apesar de ser fora de época, a eleição suplementar de Goiana acontece como qualquer outra. A votação começa às 8h do domingo, e termina às 17h. Podem votar todos os eleitores que solicitaram inscrição, revisão de dados ou transferência de domicílio para Goiana até o dia 4 de dezembro de 2024. De acordo com o TRE, 65,2 mil cidadãos são esperados nas urnas.





Pela disputa ser apenas entre postulantes ao Executivo, sem a escolha dos vereadores, o processo eleitoral e a emissão dos resultados deve ser ágil.





A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, esteve no Recife na última segunda-feira (28) para acompanhar os preparativos para o pleito. No sábado (3), dia anterior à eleição, o TRE realiza um evento público para definir as urnas eletrônicas que serão submetidas aos testes de integridade e de autenticidade para validar o correto funcionamento dos equipamentos e sistemas eleitorais instalados.





Restrições





As campanhas de rua terminam no sábado. No dia da eleição, até o término da votação, está proibida a manifestação coletiva com o uso de roupas padronizadas de campanha, bandeiras, broches e adesivos, com ou sem utilização de veículos. Segundo o TRE, é permitida apenas a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor pelo uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas.





Além disso, é crime o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício ou carreata, a propaganda de boca de urna, a divulgação de propaganda de partidos políticos, coligações, federações ou candidatos, e a publicação ou impulsionamento de conteúdos na internet no dia da eleição.