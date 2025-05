Conheça Marcílio Régio, empresário com mais de 30 anos de vida pública e candidato à prefeitura de Goiana

/Divulgação

O candidato à Prefeitura de Goiana, Marcilio Régio (PP), é empresário e tem mais de 30 anos de vida pública. Ao longo de sua participação política, Régio já exerceu os cargos de vice-prefeito do município, vereador por três mandatos, presidente da Câmara de Vereadores e secretário municipal de Obras.





Como secretário de Obras, Régio atuou na instalação da fábrica da Hemobras em Goiana e, ao lado do então prefeito Eduardo Honório (União Brasil), participou da autorização para construção da fábrica da Jeep no município. Segundo sua assessoria, “como vereador, sempre atuou fortemente junto aos distritos e assentamentos. Também tem forte ligação com a cultura, sobretudo com os tradicionais caboclinhos”.





Nestas eleições suplementares, Régio tem o apoio do ex-prefeito Eduardo Honório. Entre suas propostas de governo estão a construção de um Hospital Municipal para atender os distritos no Tejucupapo, um espaço para ensaios dos caboclinhos e dois Compaz, sendo um na sede outro no distrito de São Lourenço.





O candidato é apoiado por lideranças políticas como o presidente Lula (PT), o prefeito do Recife, João Campos (PSB); e os senadores petistas Humberto Costa e Tereza Leitão. Ele concorre pela coligação O Trabalho Continua (PP/PT/PCdoB/PV/ MDB/PMB/ Mobiliza/ PRTB/ Agir/ União/ DC/ PSB/ PRD).