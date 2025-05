Governo anuncia R$ 108,2 milhões para diminuir rodízios de água em Pernambuco

As obras serão realizadas em todas as regiões do estado pela Compesa

/Foto: Divulgação

Novos 17 projetos que visam eliminar ou diminuir os rodízios de abastecimento nos municípios de Pernambuco estão previstos para serem executados pelo Governo do Estado. A ação foi divulgada nesta segunda-feira (5) pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), responsável pelos serviços, que custam R$ 108,2 milhões. As ordens de serviço e novas licitações foram autorizadas pela governadora Raquel Lyra durante o 8º Congresso da Associação Municipalista de Pernambuco-Amupe, realizado na semana passada, em Olinda.





As ações abrangem obras como implantação de sistemas adutores, ampliação de sistemas produtores de água, recuperação de estruturas de estações de tratamento e implantação de subadutoras. Dentre as autorizações, estão ordens de serviço no valor R$ 55,3 milhões, recursos já liberados para início das obras, e licitações orçadas em R$ 52,8 milhões. As iniciativas devem atingir 4,6 milhões de pessoas





As ações ainda contemplam a ampliação do sistema produtor do município de Gravatá, no Agreste Central, a partir da instalação de uma estação de tratamento de água com capacidade para receber 180 litros/segundo de água da Transposição do Rio São Francisco através da Adutora do Agreste.





As intervenções devem ser iniciadas em maio deste ano e contarão com recursos de R$ 2,4 milhões para beneficiar 87 mil pessoas. Na ocasião, também foi assinada a ordem de serviço para ampliação do abastecimento para os municípios de Verdejante e Salgueiro, Sertão Central, que prevê a implantação de uma adutora e uma nova estação de tratamento de água no município de Salgueiro, um benefício para 10 mil pessoas a partir do investimento de R$ 20,7 milhões.





Na Região Metropolitana do Recife, foi assinada a ordem de serviço para modernização e restauração dos sistemas Tapacurá e Pirapama, além da duplicação da adutora de Gurjaú para o Cabo de Santo Agostinho que permitirão a melhoria da oferta de água e segurança hídrica, restabelecendo a capacidade de produção, oferta e transporte de água com incremento de 1.000 L/s, beneficiando 3,5 milhões de pessoas dos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Cabo de Santo Agostinho. Este conjunto de obras conta com recursos de R$ 20,5 milhões.





Em Camocim de São Félix, Agreste Central, será executada a obra de ampliação do sistema produtor de água da cidade, que possibilitará que a água da adutora da Barragem de Serro Azul seja tratada na ETA Camocim, garantindo maior segurança hídrica para 19 mil pessoas. Com o aporte de R$ 3,5 milhões, será assentada uma nova adutora de água bruta e a adequação da estação de tratamento de água existente.





Na Mata Norte, será reforçado o abastecimento do município de Goiana, a partir da reativação de quatro poços e de uma estação elevatória de água bruta. Com a iniciativa, além do polo farmacoquímico, será beneficiada a sede do município de Goiana com abastecimento diário. Serão investidos R$ 3,5 milhões na obra, em benefício de 55 mil pessoas.





No Sertão do São Francisco, em Santa Maria da Boa Vista, a previsão é de que seja feita a reforma da estação elevatória de água tratada e do reservatório do bairro Rocha, com o objetivo de melhorar o abastecimento da localidade, eliminando a intermitência no abastecimento. Serão investidos R$ 225 mil na obra, que contemplará 1.000 habitantes.





Ainda deve ser executada, no município de Petrolina, a obra de recuperação do reservatório elevado da Estação de Tratamento de Água - ETA 1, cuja capacidade é de 3000 m³ e é responsável por abastecer boa parte da cidade. A iniciativa receberá um investimento de R$ 4,5 milhões.





SERTÃO





Também foi autorizado pela titular do estado um pacote de licitações para melhoria do abastecimento de água em demais municípios do estado. Dentre as obras previstas, está o remanejamento de quatro subadutoras ao longo da BR-407 no município de Petrolina, na zona rural da cidade, permitindo a continuidade da obra de duplicação da rodovia. Serão R$ 3,1 milhões investidos.





Também foi autorizada a licitação para ampliação e adequação do Sistema Produtor de Lagoa Grande e Izacolândia, em Petrolina, com investimentos de R$ 5 milhões e benefício para 23,5 mil pessoas. A obra tem por objetivo a eliminação do rodízio do distrito de Izacolândia, que atualmente possui um regime de abastecimento de três dias com água e três sem, além de atender a demanda do polo industrial de Lagoa Grande.





Para segurança hídrica das cidades de Araripina, Ipubi, Trindade e distritos vizinhos, foi autorizada a licitação para substituir um trecho do Sistema Adutor do Oeste, em Trindade. A iniciativa receberá um aporte de R$ 3,7 milhões e contemplará 148 mil habitantes. Para reforçar o atendimento aos municípios de Bodocó, Exu, Granito e Moreilândia, será licitada a substituição de 2,5 quilômetros da adutora da ETA Luiz Gonzaga para Exu, no município de Bodocó. Serão investidos R$ 3 milhões nas intervenções, que beneficiarão 90 mil pessoas.





AGRESTE





Para Belo Jardim, foi autorizada a licitação para ampliação do abastecimento de bairros da cidade, como o da COHAB 3, um investimento de R$ 3 milhões que beneficiará 20 mil habitantes. A partir da implantação de uma nova ETA, o atual regime de abastecimento, que é de três dias com água e três sem, passará para abastecimento diário. Para o município de São Bento do Una, foi autorizada a licitação para implantação de uma nova ETA.





A iniciativa contará com um aporte de R$ 1,4 milhão e beneficiará 49 mil pessoas. A obra possibilitará a eliminação do rodízio após a conclusão do trecho da Adutora do Agreste que atenderá São Bento do Una. A cidade é atendida atualmente no esquema de três dias com água e 27 dias sem. Já para Santa Cruz do Capibaribe, foi assinada a autorização para licitação da adutora de Pedra Branca e Adequação do sistema de abastecimento da cidade. O investimento é da ordem de R$ 15,4 milhões e contemplará 59 mil moradores de 17 bairros da zona leste do município.





MATA SUL





Para Vitória de Santo Antão, foi autorizada a licitação das obras para implantação de uma nova ETA de ultrafiltrarão, que possibilitará o acréscimo de 60 L/s de vazão na cidade, a partir da adutora de Tapacurá, reduzindo o rodízio no município. Serão investidos R$ 4 milhões em benefício de 135 mil pessoas.





GRANDE RECIFE





Licitações para obras de abastecimento de água na Região Metropolitana do Recife também estão incluídas no pacote. Em Igarassu, o bairro de Cruz de Rebouças será contemplado com o reforço do sistema de abastecimento a partir da bateria de cinco poços que serão reativados e dois poços que já estão operando. O investimento soma R$ 7,8 milhões e alcançará 50 mil habitantes.





Após a conclusão da obra, a previsão é que o calendário de abastecimento do Centro e do Sítio Histórico de Igarassu passe do atual rodízio, que é de dois dias com água e seis dias sem, para abastecimento diário. Para Olinda, foi autorizada ainda a licitação para perfuração de três poços para incremento da produção e melhoria do abastecimento do município. O valor estimado é R$ 6,3 milhões, quando serão beneficiadas 43 mil pessoas.