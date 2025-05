Turista confunde crocodilo de 4,5 m com estátua e é atacado

/Foto: Reprodução

Um turista de 29 anos foi atacado por um crocodilo de 4,5 metros após confundi-lo com uma estátua em um zoológico no sul das Filipinas. Imagens mostram o animal com a perna do jovem na boca, puxando-o de um lado para o outro.

De acordo com o jornal Daily Mail, o turista subiu na jaula de um crocodilo, no zoológico, para tirar uma selfie.

Nas imagens, é possível ver o animal mordendo a perna do homem e, em seguida, arrastando-o por alguns instantes ainda dentro da água. A responsável pela gravação aparenta estar nervosa com a situação.