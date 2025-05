EUA pede ao Paquistão que condene atentado em Caxemira e à Índia moderação nas tensões

O secretário de Estado norte-americano encorajou a Índia a trabalhar com o governo paquistanês para aliviar as tensões e manter a paz e a segurança no sul da Ásia.

/Farooq Naeem / AFP

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, pediu hoje ao governo de Paquistão que condene o atentado na região indiana de Caxemira e coopere também com a investigação do ataque.

Segundo a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tammy Bruce, Rubio conversou com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, e apelou pela necessidade de condenar o ataque terrorista de 22 de abril em Pahalgam, na Caxemira.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos ainda instou as autoridades paquistanesas a cooperarem na investigação a este ataque abominável, de acordo com a porta-voz.

Rubio também conversou com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, manifestou solidariedade e apelou à moderação de Nova Deli, que acusa o Paquistão de apoiar o ataque e pede retaliações. O secretário de Estado norte-americano encorajou a Índia a trabalhar com o governo paquistanês para aliviar as tensões e manter a paz e a segurança no sul da Ásia.

Após o atentado na região de Caxemira, controlada pela Índia, que causou a morte de 26 turistas, as autoridades indianas acusaram o ataque a tiros por militantes de terrorismo por parte de Islamabad e tomou uma série de medidas diplomáticas punitivas contra o país. Entre elas, a suspensão de vistos de paquistaneses, o fechamento do único posto fronteiriço terrestre funcional entre os dois países e ameaçou interromper um tratado de décadas de compartilhamento de água.

Nova Deli classificou o ataque como o pior contra civis em anos e agravaram as tensas relações entre os dois lados. O Paquistão reagiu à responsabilidade pelo atentado e também anunciou retaliações contra seu vizinho e rival histórico, suspendendo os vistos dos indianos.

A crise diplomática entre as duas partes atingiu o pior patamar em muitos anos, com um risco até de uso de força militar. O conflito na Caxemira é uma disputa territorial entre a Índia, o Paquistão e a China, com constante tensão social e política, que envolve questões e diferenças étnicas e a divisão de fronteiras nacionais.