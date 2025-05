Explosão no maior porto comercial do Irã causa 46 mortes

A detonação aconteceu no porto de Shahid Rajaee, próximo ao Estreito de Ormuz, no sul do Irã

/Foto: AFP PHOTO / HO / IRANIAN RED CRESCENT SOCIETY (IRCS)

A explosão no maior porto comercial do Irã no sábado (26) deixou pelo menos 46 mortos, segundo um balanço atualizado nesta segunda-feira (28) pela agência oficial de notícias Irna.

A detonação aconteceu no porto de Shahid Rajaee, próximo ao Estreito de Ormuz, no sul do Irã, por onde passam 85% das mercadorias do país e 20% da produção mundial de petróleo.

"O número de mortos no incêndio do porto subiu para 46", anunciou a agência Irna, que citou uma autoridade local como fonte.

A maioria dos quase 1.000 feridos recebeu alta dos hospitais, segundo a mesma fonte.

A explosão provavelmente ocorreu devido a um incêndio em um depósito de materiais químicos, segundo a Alfândega, e foi tão potente que foi sentida e ouvida a mais de 50 quilômetros de distância.