Escala a crise diplomática entre a Índia e o Paquistão após atentado

O conflito na Caxemira é uma antiga disputa territorial entre a Índia, o Paquistão e a China/foto: INDRANIL MUKHERJEE/AFP

Após o atentado na região de Caxemira, controlada pela Índia, que causou a morte de 26 turistas, as autoridades indianas acusaram o ataque a tiros por militantes no disputado território a terrorismo transfronteiriço por parte do Paquistão e tomou uma série de medidas diplomáticas punitivas contra o país.

Já a polícia indiana assegurou que identificou dois dos alegados atacantes como cidadãos paquistaneses.

Nova Deli classificou o ataque como o pior contra civis em anos e agravaram as tensas relações entre os dois lados. O governo afirmou que todos os vistos emitidos a cidadãos paquistaneses serão revogados a partir de domingo, acrescentando que todos os que se encontram atualmente no país já devem partir antes de os seus vistos expirarem. A Índia também declarou outras ações, incluindo a redução do número de funcionários diplomáticos, o fechamento do único posto fronteiriço terrestre funcional entre os dois países e ainda suspenderá um tratado de décadas de compartilhamento de água.

Por outo lado, Islamabad reagiu à responsabilidade pelo atentado e anunciou hoje retaliações contra seu vizinho e rival histórico, suspendendo os vistos dos indianos.

A crise diplomática entre as duas partes atingiu o pior patamar em muitos anos, com um risco até de uso de força militar.

O conflito na Caxemira é uma antiga disputa territorial entre a Índia, o Paquistão e a China, com constante tensão social e política, que envolve ainda questões e diferenças étnicas e divisão de fronteiras nacionais.