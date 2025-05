Após adoção de câmbio flutuante, peso despenca na Argentina

Títulos do Tesouro do país registraram fortes altas. Mudanças passaram a fazer nessa segunda-feira (15/4)

Dólar americano e o peso argentino/Crédito: Pexels

Entrou em vigor na Argentina, nessa segunda-feira (14/4), a redução dos controles cambiais, o chamado “cepo”, que determina o fim da paridade fixa para a moeda argentina e introduz o “câmbio flutuante” — quando o valor da moeda é determinado pela oferta e demanda do mercado. Com isso, o peso argentino despencou, enquanto os mercados de ações e títulos do Tesouro registraram fortes altas.





Agora, o governo de Javier Milei ensaia o fim do sistema de restrição cambial que estava em vigor desde 2019, limitando a compra de dólares e de outras moedas estrangeiras pelos argentinos.





Junto com a redução do controle cambial, foi anunciado que a Argentina fechou um acordo de US$ 20 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo o ministro da Economia, Luis Caputo, o dinheiro permitirá a “recapitalização do BC para ter uma moeda mais saudável e continuar o processo de desinflação”.