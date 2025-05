Alta dos preços dos alimentos leva mercado a investir em produtos similares

A alta dos preços dos produtos alimentícios, inclusive daqueles que fazem parte da cesta básica brasileira, tem motivado uma tendência no mercado de alimentos: a alteração da composição dos itens, com o objetivo de baratear os custos da produção. Essa prática tem chamado a atenção dos consumidores que buscam economizar na hora das compras.





Segundo levantamento recente do Procon-PE, o conjunto de itens que compõem a cesta básica chegou a R$ 702,71 no mês de março deste ano no Grande Recife. O valor superou o do mês anterior, que foi de R$ 696,72. Esse número representa 46,29% do salário mínimo atual de R$ 1.518.





De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no levantamento sobre os Índices de Preços ao Consumidor, divulgado na última sexta-feira (11), o grupo Alimentação e bebidas foi responsável por 24% do índice do mês na Região Metropolitana do Recife. As principais altas foram nos itens: Cebola (21,47%), Melão (14,6%), Ovo de galinha (8,56%), e Café moído (6,96%). Juntos, eles representaram 34% da inflação no mês de março. O café moído já acumula uma alta de 57,86% nos últimos 12 meses.





Com o aumento dos preços, tem se tornado cada dia mais comum encontrar nas prateleiras dos supermercados produtos similares, uma estratégia do mercado para continuar atraindo o consumidor. Esse é o caso do “pó sabor café”, popularmente chamado de “Caféfake” e do óleo composto de soja. Além de laticínios como “preparação alimentícia sabor parmesão”, preparação alimentícia com manteiga e creme vegetal e bebida láctea como substituto do iogurte. Por estarem geralmente próximos aos "originais" nas gôndolas e terem embalagens semelhantes, eles podem acabar confundindo o consumidor.





A nutricionista Sarah Cadosh destaca que essas substâncias adicionais podem acabar afetando a saúde dos consumidores, que já possuem uma dieta prejuricada pelo consumo de alimentos ultraprocessados. “A mudança do perfil nutricional dos produtos se torna, de certa forma, um problema de saúde pública porque começa a agravar quadros de doenças crônicas como diabetes, obesidade e aumentar os problemas cardiovasculares”, afirma.





CONSUMIDOR DEVE FICAR ATENTO





Segundo o secretário-executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, responsável pelo Procon-PE, essa prática não é ilegal, desde que a nova fórmula do produto seja informada ao consumidor na embalagem. “O importante é que o consumidor leia sempre as informações do rótulo. Se for um produto novo, principalmente com uma promoção muito vantajosa, ele deve ficar atento para não ser enganado”, orienta.





Anselmo explica ainda que a violação do Código de Defesa do Consumidor ocorre quando o fornecedor vende um produto que, por exemplo, é “pó sabor café” como se fosse café, sem informar a composição correta daquele item na embalagem. “É importante que as empresas, ao disponibilizar esses produtos, deixem bem claro no rótulo que aquele produto não é o café e sim um produto à base de café. São vários produtos similares, como a bebida láctea, que não é iogurte”, aponta.