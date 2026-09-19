"Nossos territórios não limitam os nossos sonhos", diz jovem recifense em Festival Internacional das Juventudes

Marcone foi o único pernambucano no Festival Internacional das Juventudes, sediado na cidade de Ekaterinburg, na Rússia. (Acervo pessoal)

"Minha missão no mundo é poder despertar essa sementinha de transformação e fazer com que os jovens da minha comunidade entendam que o nosso território não limita os nossos sonhos": é assim que Marcone Ribeiro se autodescreve. O jovem de 30 anos foi o único representante recifense no Festival Internacional das Juventudes, sediado na cidade de Ecaterimburgo, na Rússia, que ocorreu entre a última sexta-feira (11) e esta quinta-feira (17).

O evento reuniu 10 mil jovens lideranças de 191 países com o objetivo de incentivar o intercâmbio cultural e a cooperação internacional. Entre os participantes estava Marcone, acompanhado por outra representante de Pernambuco, uma jovem baiana que vive em Petrolina.

Nascido e criado no Coque, comunidade do Recife conhecida pelo alto índice de vulnerabilidade e violência, Marcone cresceu inserido em uma realidade desafiadora e sempre buscou transformar suas vivências e as de pessoas ao seu redor em algo positivo.

"Eu cresci no Coque, território que ainda é hoje o bairro com o menor Índice de Desenvolvimento Humano na cidade do Recife. A gente ainda vive os resquícios desse estigma e dessa violência que constituem o nosso território. Cresci nesse contexto, vivenciando esses desafios. Vi meu pai ser assassinado na esquina da minha rua quando eu tinha 7 anos. Precisei começar a trabalhar muito cedo como ambulante para poder ajudar na renda de casa", relembra o jovem.

Educação como oportunidade de gerar impacto social

Para mudar esse cenário, Marcone viu na educação o seu grande trunfo. "Embora tenha passado por muitos desafios e vindo de uma realidade muito dura na minha comunidade, a educação sempre foi algo em que acreditei muito. Sempre fui apaixonado, interessado e curioso", confidenciou.

Foi essa determinação que o levou a participar do programa Ganhe o Mundo, do Governo de Pernambuco, no qual estudantes da rede pública realizam intercâmbio de um semestre para aperfeiçoar a língua inglesa. "O Ganhe o Mundo permitiu que eu saísse do lugar de ser apenas um jovem periférico para me tornar um cidadão global, pois tive a oportunidade de viver uma experiência internacional. Isso foi um divisor de águas na minha vida", conta.

Anos depois de se formar no ensino médio, Marcone decidiu que não deveria reter o conhecimento apenas para si mesmo. Em 2018, aos 21 anos, fundou o Coque Connecta, iniciativa sem fins lucrativos que já impactou mais de 6 mil moradores de comunidades da capital pernambucana.

O projeto oferece cursos gratuitos de inglês para jovens e adultos, reforço escolar de português e matemática para crianças, além de ações de saúde mental e geração de renda focadas em mulheres, principalmente mães solo.

Em 2018, Marcone fundou o Coque Connecta, iniciativa sem fins lucrativos, que impactou mais de 6 mil moradores de comunidades da capital pernambucana. (crédito: Arquivo pessoal)

Em 2021, Marcone deu um novo passo na sua trajetória de transformação social ao ser convidado para assumir a Secretaria Executiva da Juventude do Recife. "Quem diria que um jovem da favela como o Coque poderia ocupar um espaço de tomada de decisão nesse nível institucional? Esse convite foi um desafio no qual também convoquei a gestão pública a mudar as estruturas e construir uma política que, de fato, dialogasse com as demandas e realidades dos jovens da nossa cidade", comentou.

Ao retornar da Rússia, Marcone já tem traçado o seu próximo objetivo: voltar ao ponto de partida para fortalecer o trabalho no próprio território. "Acredito que volto para a comunidade buscando entender como posso construir novas possibilidades de cooperação e dar continuidade a essa relação por meio do meu trabalho", finaliza.