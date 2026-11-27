As autoridades sanitárias congolesas também enfrentam dificuldades para conter a rápida proliferação da doença devido aos combates entre grupos rebeldes e forças do Exército. Além dos conflitos armados, as equipes médicas lidam com más condições das estradas, falta de recursos e violência por parte de moradores, motivada por desconfiança e desinformação.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde da República Democrática do Congo (RDC), o surto de ebola no leste do país ultrapassou 12 mil casos, e quase metade das pessoas com infecção confirmada morreu. O órgão assinala que, seis meses após o início da propagação da doença, o índice de letalidade atingiu 48,9%.

Este surto de ebola, causado pelo raro vírus Bundibugyo, é o mais mortífero dos 17 já registrados no país e está a caminho de superar o número de vítimas da epidemia da África Ocidental, que matou 11 mil pessoas entre 2014 e 2016.

Ainda não existe vacina ou tratamento aprovado contra esse vírus, que pode provocar febre hemorrágica viral grave. O patógeno é considerado de alto risco, nível de Biossegurança 4 definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas é menos frequente que o vírus ebola Zaire.

O epicentro inicial permaneceu na província de Ituri, no nordeste do país, mas a transmissão se espalhou para outras regiões. De acordo com relatórios epidemiológicos recentes, o Ministério da Saúde Pública, Higiene e Bem-Estar congolês apontou que a epidemia segue em expansão. “O elevado número de óbitos que ocorrem nas comunidades, responsáveis por dois terços das mortes confirmadas, demonstra que as infecções ainda estão sendo identificadas tardiamente”, diz um trecho do documento.

O Centro de Controle ressaltou que o contágio em crianças corresponde a mais de um quarto dos casos e a um terço das mortes. O documento da entidade indica que sete em cada dez crianças menores de cinco anos com diagnóstico confirmado morreram.

A cepa Bundibugyo transmite-se pelo contato direto com secreções, sangue ou outros fluidos corporais e tecidos de pessoas infectadas ou vitimadas pela doença. Controlar o surto exige diagnóstico precoce, tratamento rápido dos doentes em isolamento, monitoramento por 21 dias das pessoas que possam ter sido expostas, uso rigoroso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), cuidados intensivos de suporte e enterros seguros.