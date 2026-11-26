A autorização foi concedida pela Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) , em decisão anunciada na quarta-feira (25). O projeto recebeu o nome de Starmind e prevê a implantação de módulos computacionais em órbita baixa da Terra. A iniciativa é considerada uma das maiores apostas da indústria aeroespacial na integração entre inteligência artificial e exploração espacial.

A possibilidade de transferir parte da infraestrutura mundial de processamento de dados para o espaço entrou em uma nova etapa da corrida tecnológica entre os Estados Unidos e outras potências. A empresa SpaceX, do empresário Elon Musk, apresentou um projeto ambicioso para colocar até um milhão de satélites em órbita terrestre, com o objetivo de construir uma gigantesca rede de data centers espaciais.

A proposta representa uma mudança significativa na maneira como empresas de tecnologia poderão armazenar, processar e distribuir informações nas próximas décadas. A ideia é aproveitar a energia solar disponível no espaço para alimentar equipamentos de inteligência artificial, computação em nuvem e outras aplicações que exigem enorme capacidade de processamento. A proposta também prevê que os satélites funcionem como verdadeiros centros de processamento de dados, conectados entre si por sistemas de comunicação óptica. Cada unidade deverá utilizar energia solar para alimentar equipamentos de computação de alto desempenho, incluindo processadores especializados em inteligência artificial.

A expectativa deste projeto é reduzir a dependência de grandes instalações terrestres, que consomem enormes quantidades de eletricidade e água para refrigeração. Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, a SpaceX pretende aproveitar a capacidade de lançamento de seus foguetes reutilizáveis Starship para viabilizar a operação em escala gigantesca. A empresa também trabalha no desenvolvimento dos equipamentos em parceria com a fabricante de semicondutores Nvidia, fornecedora de tecnologias essenciais para o processamento de inteligência artificial.

O cronograma estabelecido pela FCC determina que os primeiros satélites sejam implantados até novembro de 2033. A empresa deverá colocar metade da constelação autorizada em operação até novembro de 2038, com a conclusão prevista para novembro de 2040. A autorização, entretanto, não significa que os um milhão de equipamentos já serão efetivamente lançados.

Para a administração Trump, a autorização representa um movimento estratégico na disputa internacional pela liderança em inteligência artificial. Com o projeto Starmind, Musk pretende transformar o espaço em uma nova fronteira para a infraestrutura digital mundial, ampliando a capacidade de processamento de dados e abrindo caminho para aplicações tecnológicas que ainda estão em desenvolvimento.

Entretanto, a decisão provocou preocupações entre cientistas e organizações internacionais. Especialistas alertam que uma quantidade tão elevada de satélites poderá aumentar significativamente o risco de colisões e a produção de lixo espacial, além de dificultar as observações astronômicas. A Organização Europeia para a Pesquisa Astronômica no Hemisfério Sul (ESO) advertiu que a iniciativa poderá alterar profundamente a aparência do céu noturno e prejudicar pesquisas científicas.

Outro questionamento envolve a viabilidade econômica e tecnológica da operação. Embora o espaço ofereça acesso abundante à energia solar, a dissipação do calor produzido pelos equipamentos em um ambiente de vácuo representa um desafio considerável. Os cientistas também questionam os custos de fabricação, manutenção e substituição de milhões de equipamentos em órbita.