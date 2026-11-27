Com um segundo período seguido de contração da atividade econômica, especialistas indicam que os dados do EMAE configuram a entrada em recessão técnica — quando o Produto Interno Bruto (PIB) cai por dois trimestres consecutivos na comparação com os trimestres imediatamente anteriores. Depois de uma contração de 0,6% do PIB entre abril e junho, a economia argentina sofreu uma queda de 2,5% em julho, seguida de uma recuperação de apenas 0,4% em agosto.

O indicador mensal de atividade econômica da Argentina (EMAE), publicado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), mostrou uma queda de 1,8% entre julho e setembro, depois de um recuo de 1% registrado no segundo trimestre.

Embora a atividade tenha avançado 1,1% em setembro em relação ao mês anterior, ainda apresentou retração de 1,2% frente ao mesmo mês de 2025. Portanto, o crescimento mensal foi insuficiente para compensar as perdas acumuladas nos meses anteriores. Economistas afirmam que, para evitar um novo trimestre de encolhimento, a atividade precisaria ter crescido cerca de 8% em setembro, percentual muito superior ao observado em qualquer mês deste ano.

No entanto, para a confirmação oficial da recessão técnica, será necessário aguardar os dados consolidados do PIB, que serão divulgados em 16 de dezembro. O governo de Javier Milei pediu prudência antes de dar a retração como confirmada, mas a queda dos indicadores levou o mercado financeiro a reduzir significativamente suas expectativas de crescimento para este ano.

Apesar do bom desempenho de setores-chave, como o de petróleo e o de mineração, o fraco consumo e a perda de poder de compra agravam a desaceleração e complicam as perspectivas do presidente Javier Milei. O resultado representa um revés para a sua administração, que projetava uma recuperação econômica e estabilização monetária com o programa de ajuste fiscal implementado desde o início do mandato.

O recuo econômico é explicado pelos analistas, em grande medida, pela baixa demanda interna, que contrasta com o crescimento das atividades ligadas à exploração de recursos naturais. Em setembro, os setores de hidrocarbonetos e de mineração cresceram 11,1% na comparação interanual, mas esse dinamismo não foi suficiente para compensar as quedas em outras áreas.

Entre os segmentos mais afetados está a pesca, com perda de 48,6%. Também recuaram a agricultura (2%) e a indústria de transformação (1,8%). Essas atividades têm peso considerável na economia do país, razão pela qual seus resultados negativos anulam em parte o impulso das exportações energéticas e minerais.

A queda do consumo é outro dos principais fatores por trás da contração. O recurso às compras parceladas, que havia sustentado parte da demanda nos últimos anos, perdeu completamente o fôlego, e o impacto econômico recai de modo desproporcional sobre a população de baixa renda. O ajuste fiscal derrubou a inflação anual de mais de 200%, em 2023, para a faixa de 31% a 33% em 2026, mas a retração concentrou-se justamente nos setores que mais geram empregos urbanos e sustentam o consumo básico.

O país enfrenta alta do desemprego: o setor privado já perdeu mais de 300 mil vagas formais, além de cerca de 30 mil empresas terem sido fechadas, empurrando trabalhadores de menor qualificação para a informalidade e para subempregos sem proteção social. A remoção de subsídios em tarifas públicas (energia, gás e transporte) elevou o peso das contas fixas no orçamento doméstico. No primeiro semestre deste ano, o custo da Cesta Básica Alimentar subiu 21,4%, e o da Cesta Básica Total (que inclui transporte, habitação e vestuário) avançou 19,6%.

Como famílias pobres destinam quase toda a renda ao consumo básico, a perda real do poder de compra é severa. Sem margem para poupar, milhões de famílias recorreram ao crédito pessoal, cujos juros giram em torno de 64% ao ano, resultando em cerca de seis milhões de argentinos em situação de inadimplência.