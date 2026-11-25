Vinte e seis trabalhadores estão presos desde segunda-feira em uma mina de ouro ilegal inundada na Indonésia em consequência das fortes chuvas, informou nesta quarta-feira (25) um porta-voz da polícia.

Os temporais de segunda-feira no distrito de Bogor, 60 quilômetros ao sul de Jacarta, provocaram a cheia de um rio próximo e o alagamento do garimpo clandestino. O incidente deixou 26 mineiros presos, declarou Hendra Rochmawan, porta-voz da polícia de Java Ocidental.