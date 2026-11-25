Policiais, militares e agentes de forças especiais entraram no local após a meia-noite em meio a explosões para tentar acabar com o sequestro na cidade turística do norte do país.

O presidente da Colômbia , Abelardo de la Espriella, anunciou que todos os reféns que permaneceram sequestrados por quase 17 horas em um supermercado na cidade de Cartagena foram resgatados na madrugada de quarta-feira (25) em uma operação que chamou de "absolutamente impecável".

Segundo o presidente de direita, na manhã de terça-feira, os criminosos fugiram para o supermercado após uma tentativa frustrada de roubar um veículo blindado com objetos de valor. Um dos assaltantes morreu durante a operação, afirmou o mandatário.

Desde que assumiu o poder em agosto, o presidente utiliza com frequência uma retórica de linha dura, no momento em que a Colômbia registra a pior onda de violência em uma década.

Os números de sequestradores e de pessoas mantidas como reféns não foram revelados, mas ao longo do dia a polícia anunciou 10 libertações, a maioria de mulheres idosas. O prefeito de Cartagena garantiu que todas as pessoas estão "sãs e salvas".

Escoltado por uma caravana de carros e motos da polícia, De la Espriella chegou ao local com uniforme militar, portando uma arma e um transmissor de rádio.

"Eles receberam a oportunidade de se entregar e libertar os reféns. Eles rejeitaram a oportunidade e atuamos com contundência", disse em um vídeo publicado nas redes sociais.

O sequestro coincidiu com o 10º aniversário da assinatura do acordo de paz entre o Estado colombiano e as Farc, que levou a então guerrilha mais poderosa do continente a depor as armas.

A data foi ofuscada por uma inusitada onda de violência, com atentados em diversos pontos do país.

Após a operação de resgate, imagens divulgadas pela imprensa local mostraram três homens que saíram algemados e escoltados por policiais do supermercado.

Durante a manhã, homens encapuzados apontaram armas para os reféns, amarrados e usados como escudos diante das janelas do supermercado.

O crime aconteceu em Cartagena, uma cidade portuária do Caribe famosa por seu centro histórico do período colonial, resorts de praia e cruzeiros.

Durante a noite, atiradores de elite permaneceram posicionados nos telhados próximos ao supermercado. Um helicóptero da polícia sobrevoou a área durante todo o período de sequestro.

Dia violento

De la Espriella descartou na terça-feira o envolvimento de um "grupo terrorista". "Bandidos foram surpreendidos e não tiveram como escapar, e então sequestraram um grupo de pessoas", disse o mandatário.

A imprensa local informou que os homens armados exigiam quase 2 milhões de dólares, dois veículos blindados e um salvo-conduto até a cidade de Barranquilla. A AFP não pôde verificar essas informações de forma independente.

Após o vazio de poder deixado pelo desarmamento da guerrilha, outros rebeldes e máfias provocam uma nova onda de violência, com atentados, sequestros e assassinatos. O Estado demorou a chegar às zonas onde a guerrilha operava, segundo analistas.

De la Espriella também informou sobre um ataque "terrorista" que deixou temporariamente sem energia elétrica parte do sudoeste do país.

"Os atos criminosos constituem a resposta de grupos terroristas à ofensiva contundente que o Governo Nacional vem empreendendo para restabelecer a ordem e a segurança", afirmou o presidente, um crítico ferrenho do acordo de paz.

Na noite de segunda-feira, a explosão de um carro-bomba na cidade de Villavicencio deixou 25 feridos e causou danos à sede do governo regional e aos seus arredores.