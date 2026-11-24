O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desconvidou seu homólogo argentino Javier Milei para a cerimônia de posse do seu 4º mandato presidencial. A informação foi divulgada pelo jornal argentino Clarín nesta terça-feira (24).

Ainda segundo o jornal argentino, a gestão do petista decidiu que o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, não retornará às funções no país vizinho. Bitelli está fora da Argentina desde julho.