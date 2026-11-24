Um tribunal do Irã impôs uma sentença de 74 chicotadas à cantora pop iraniana Parastoo Ahmadi e aos quatro membros de sua equipe, após uma apresentação realizada em dezembro de 2024, perto da província de Qom, na qual a artista cantou sem hijab (véu) e com um vestido sem mangas.
A cantora e os integrantes da banda transmitiram o show no YouTube. O advogado da artista, Mostafa Nili, revelou ao canal de notícias Emtedad que a equipe de execução do gabinete do procurador de Qom já cumpriu a sentença contra Ahmadi nas primeiras horas desta segunda-feira (23).
“As penas de chicotadas aplicadas aos membros da banda Sohail Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amirali Pirnia, assim como ao organizador do concerto, Mohsen Lashkari, foram igualmente executadas no mesmo dia”, disse Nili.
Além das 74 chicotadas a cada integrante, o tribunal criminal de Qom sentenciou ainda a cantora e a equipe à proibição de saída do país durante dois anos e à interdição de exercer qualquer atividade artística pelo mesmo período.
Restrições artísticas às mulheres
As leis do Irã proíbem apresentações musicais públicas de mulheres, especialmente cantar sozinha diante de públicos mistos, e exigem que elas usem o véu (hijab) e roupas discretas. O regime acusa essas mulheres de "ofender a decência pública" ou produzir conteúdo "obsceno" e "imoral" quando desafiam tais regras.