Um tribunal do Irã impôs uma sentença de 74 chicotadas à cantora pop iraniana Parastoo Ahmadi e aos quatro membros de sua equipe, após uma apresentação realizada em dezembro de 2024, perto da província de Qom, na qual a artista cantou sem hijab (véu) e com um vestido sem mangas.

A cantora e os integrantes da banda transmitiram o show no YouTube. O advogado da artista, Mostafa Nili, revelou ao canal de notícias Emtedad que a equipe de execução do gabinete do procurador de Qom já cumpriu a sentença contra Ahmadi nas primeiras horas desta segunda-feira (23).