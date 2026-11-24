O falecido pontífice escreveu em seu diário, em 24 de janeiro de 2021, que o demônio "perambulava descaradamente"

Papa Francisco. Foto: Filippo Monteforte/AFP Photo ()

O falecido papa Francisco afirmou em seu diário pessoal que viu o diabo três vezes e, em uma ocasião, relatou ter observado "os portões do inferno", segundo trechos de um livro publicados nesta terça-feira (24).

"O diário espiritual do papa Francisco", apresentado pelo cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, inclui trechos de um caderno que Jorge Bergoglio escreveu entre 1992 e 2024, que revelam suas preocupações, arrependimentos e autocríticas, além de sua profunda humanidade e fé.

Fernández, colaborador próximo do falecido pontífice argentino e prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé no Vaticano, explicou que Francisco pediu ajuda para divulgar ao mundo as reflexões contidas em um caderno com capas de plástico preto.

Após a morte de Francisco no ano passado, Fernández expressou a seu sucessor, Leão XIV, a preocupação de que o livro ficasse "esquecido em algum depósito" e recebeu autorização para publicar alguns trechos.

Visões do diabo

Entre as revelações de maior destaque, Francisco relata que, quando era arcebispo de Buenos Aires, viu o diabo em três ocasiões, primeiro de um carro e depois durante uma missa, e que também ouviu sua voz e sentiu sua presença em Roma após uma viagem ao Chile.

O falecido pontífice escreveu em seu diário, em 24 de janeiro de 2021, que o demônio "perambulava descaradamente", segundo uma cópia da edição francesa do livro consultada pela AFP antes de sua publicação.

Francisco recordou três episódios em que tinha certeza de que o diabo estava "presente fisicamente".

No primeiro episódio, ele escreveu: "Eu o vi pela janela do carro. Não esquecerei seus olhos ameaçadores e, ao mesmo tempo, sedutores".

Durante o segundo episódio, ocorrido em uma capela carmelita, ele escreveu que o diabo o olhou com "olhos flamejantes".

"Não esquecerei aquele olhar, mais intenso que o anterior. Eram como relâmpagos de fogo", detalhou.

Um terceiro episódio aconteceu durante uma reunião em Roma, após uma viagem ao Chile, quando o viu e disse que ouviu sua voz triunfante. Ele acrescentou que o "Senhor deu a chance de me libertar desses encontros".

Francisco também afirmou que, em 7 de junho de 2018, enquanto se preparava para dormir, viu "os portões do inferno" e que se defendeu tomando o rosário como arma.

Em várias páginas do diário, Francisco não hesita na autocrítica por sentimentos ocasionais de "desdém, inveja e orgulho" ou por ter ignorado um homem embriagado que falou com ele na rua "porque queria caminhar com tranquilidade".

Francisco parecia preocupado com a brevidade de sua passagem pela Terra e refletia com frequência sobre o envelhecimento.

O diário contém 86 páginas redigidas antes de sua eleição como papa em 2013 e outras 55 posteriores.

Um dos trechos mais breves e, ao mesmo tempo, mais comoventes tem a data de 21 de julho de 2013: "Em 13 de março, eles me elegeram papa".

Francisco faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos.