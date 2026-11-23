Crianças na Alemanha. (Foto: KLAUDIA RADECKA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Nesta segunda-feira (23), várias escolas na Alemanha e na Dinamarca receberam por emails avisos de bombas. No entanto, as polícias de ambos os países confirmaram a falta de provas sobre a existência de dispositivos explosivos nos estabelecimentos de ensino que foram contatados.

As autoridades do estado da Turíngia e da capital Berlim disseram às direções das escolas para continuar a funcionar normalmente. De acordo com a polícia alemã, foram ao todo afetadas 450 escolas em todo o território. "Até o momento, não há provas de que as escolas ameaçadas estejam em perigo”, declarou a polícia da cidade alemã de Friburgo.

Segundo as autoridades a intenção dos autores das ameaças seria assustar a população com um atentado.

As ameaças nas instituições de ensino da Dinamarca também foram investigadas e não apresentam qualquer perigo aparente, conforme reportou a polícia de Copenhagen.

Estes ataques não são pontuais. No início de novembro, mais de seis mil escolas na Itália receberam o mesmo tipo de ameaça, que levou à evacuação dos prédios em centenas de escolas. À semelhança do ocorrido hoje, as ameaças eram falsas.