Conselho do Atlântico Norte trata nesta segunda-feira (23) da queda de mísseis e drones em território polonês no último fim de semana

Em 1999, a Otan lançou uma campanha aérea contra a Iugoslávia do presidente Slobodan Milosevic, depois do fracasso dos esforços para alcançar uma solução política para a crise no Kosovo. A Rússia e a China ameaçaram vetar uma resolução da ONU permitindo a intervenção militar. Foto: Emmanuel Dunand/AFP Photo ()

O Conselho do Atlântico Norte, principal órgão de decisão política da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), convocou nesta segunda-feira (23) uma reunião de emergência para tratar da queda de mísseis e drones, atribuídos à Rússia, em território polonês no último fim de semana. A queda causou uma explosão e um incêndio, mas não houve feridos.

“A análise preliminar dos fragmentos dos objetos caídos permitiu determinar que todos os mísseis foram fabricados em Dubna, que fica nos arredores de Moscou”, comunicou o Ministério Público (MP) de Lublin, autoridade polonesa responsável pela investigação. A análise continua sendo realizada pelos peritos, acrescentou o órgão.

No encontro, os ministros das Relações Exteriores da Otan vão analisar o incidente, com a participação também do vice-ministro da Defesa da Polônia, Pawel Zalewski. Serão igualmente discutidas a guerra na Ucrânia e as recentes ameaças do Kremlin aos aliados europeus.

A violação do espaço aéreo da Polônia por mísseis russos agrava a tensão entre a União Europeia e a Rússia em torno do conflito. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, e o seu ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, consideraram que poderia tratar-se de uma "provocação" deliberada de Moscou, porque o incidente coincidiu com a realização, na Polônia, de exercícios militares da Coligação de Voluntários, reunindo países ocidentais que apoiam Kiev. O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, já prometeu que defenderá cada centímetro do território polonês.

Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou o episódio. "Putin deixou cair drones na Polônia e um par de pequenos mísseis", disse, afirmando que caíram "por engano".

A Polônia, membro da aliança atlântica, tem uma fronteira de mais de 500 quilômetros com a Ucrânia e desempenha um papel importante no apoio militar e logístico ocidental a Kiev desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Rússia alerta a Estônia

A Rússia avisou nesta segunda-feira (23) a Estônia que as ações provocatórias e extremamente perigosas do país podem levar a uma "guerra aberta" com Moscou.

O aviso ocorre após o governo da Estônia anunciar o fechamento da fronteira terrestre com a Rússia, a partir de 1º de dezembro, na sequência de uma tentativa de incêndio em uma unidade da indústria de defesa do país. A Estônia atribuiu essa operação aos serviços de informações militares russos (GRU).

O Kremlin negou o envolvimento e convocou o embaixador da Estônia com o objetivo de apresentar um protesto formal contra a decisão de fechar a fronteira terrestre.

"O diplomata estoniano foi informado mais uma vez de que tais ações provocatórias e extremamente perigosas estão à beira de desencadear uma guerra aberta com a Rússia", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.