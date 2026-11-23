Ataque com drone no campo de refugiados de Jabalia matou Adel al-Helo, da UNRWA, e outras três pessoas nesta segunda-feira (23)

Criança palestina em meio aos escombros de prédios destruídos da Faixa de Gaza (Omar Al-Qattaa/AFP)

Ataques israelenses mataram nesta segunda-feira (23) quatro pessoas na Faixa de Gaza, entre as quais um funcionário da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA, na sigla em inglês). Adel al-Helo foi atingido por um drone israelense enquanto trabalhava no campo de refugiados de Jabalia, no norte do enclave, confirmou um porta-voz da entidade.

A ofensiva também provocou inúmeros feridos, relatou o Hospital Shifa, que recebeu as vítimas apesar das condições precárias da unidade de saúde.

Segundo a agência da Organização das Nações Unidas (ONU), o número de funcionários mortos em ataques israelenses desde outubro de 2023 chegou a 312.

Em paralelo, um relatório divulgado pela Oxfam e pela organização britânica Observatório de Conflitos e Ambiente (CEOBS) apontou que 99% da superfície de Gaza apresenta sinais de poluição ambiental em consequência da ofensiva militar israelense, que afetou o ar, o solo e a água com metais pesados, resíduos de explosivos, amianto e contaminantes biológicos. O documento alerta que essas substâncias representam riscos para a saúde pública e poderão ter consequências durante décadas.

Crescem ataques a profissionais de saúde palestinos na Cisjordânia

De acordo com um relatório publicado nesta segunda-feira (23) pela organização não governamental (ONG) Médicos pelos Direitos Humanos Israel (PHRI, na sigla em inglês), os ataques israelenses contra o pessoal médico na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental aumentaram de forma “drástica” após 7 de outubro de 2023. “O que percebemos é que, quando se é paramédico e se está identificado como tal, isso acaba por causar problemas. Podem atacar-nos diretamente apenas por estarmos assinalados como paramédicos”, explicou Imran Anati, pesquisador da PHRI e autor do levantamento.

Anati destacou os elementos que diferenciam esse estudo das agressões habituais de israelenses contra palestinos na Cisjordânia ao longo de décadas, sublinhando que os soldados israelenses e os colonos atuam no mesmo nível ao não permitirem que a comunidade palestina exista.

Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) também revelam um aumento acentuado das investidas contra o sistema de emergência médica na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental: de 93 agressões em 2022 para 233 em 2025. A OMS sublinha ainda que cada incidente registrado pode incluir vários ataques de natureza diferente.

Segundo o relatório da PHRI, essa situação conduziu à erosão do princípio da neutralidade médica por meio de três padrões de agressão: o aumento dos bloqueios e das restrições à circulação nas estradas, os ataques diretos às equipes médicas e a normalização da humilhação e da intimidação dos profissionais de saúde.

Para o líder da oposição de Israel, Gadi Eisenkot, os ataques e incêndios provocados desde a noite de sábado (21) por colonos em diversas localidades da Cisjordânia são “terrorismo judaico”. Eisenkot defendeu que o governo deve punir os responsáveis por todos os meios.