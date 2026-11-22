Com base em depoimentos anônimos de vários alunos e capturas de tela, reportagem detalha as atitudes e os comentários de alguns futuros oficiais

Alunos informaram que "um pequeno grupo de oficiais em formação" publicava conteúdos chocantes em conversas privadas de WhatsApp e Instagram (Foto por LUDOVIC MARIN / AFP)

A direção-geral da Polícia Nacional francesa acionou a Justiça após a divulgação de caricaturas, mensagens racistas e fotos de saudações nazistas em conversas entre alunos de uma escola de formação de oficiais, segundo uma fonte próxima ao caso, revelado pelo jornal Le Parisien.

A Justiça foi alertada por meio de uma denúncia encaminhada ao Ministério Público de Fontainebleau, com base em um artigo do Código de Processo Penal. Segundo a fonte, foi realizada uma investigação administrativa, e sanções foram propostas.

Com base em depoimentos anônimos de vários alunos e capturas de tela, a reportagem do Le Parisien detalha as atitudes e os comentários de alguns futuros oficiais, que estudam na Escola Nacional Superior de Polícia (ENSP) de Cannes-Écluse, a sudeste de Paris.

Alguns alunos constataram que "um pequeno grupo de oficiais em formação" publicava conteúdos chocantes em conversas privadas de WhatsApp e Instagram da turma.

Uma das capturas de tela divulgadas mostra um manequim vestido com uniforme de oficial alemão, com o braço estendido em uma saudação nazista. O objeto teria sido colocado na sala dos alunos da escola.

"Vários alunos chegaram a receber em formato PDF o livro 'Mein Kampf'", de Adolf Hitler, detalhou o jornal, que também menciona insultos contra um futuro oficial de origem magrebina, fotos xenófobas ou antissemitas e episódios de assédio por meio de uma fotomontagem que identifica um colega.

O jornal afirma que "a hierarquia, informada desde o verão, não aplicou nenhuma sanção até agora".

Até o momento, o Ministério Público de Fontainebleau, contatado neste domingo (22), não havia se pronunciado sobre a denúncia.