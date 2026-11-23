Quase 12.000 pessoas compareceram, na noite de domingo, ao show do rapper americano Don Toliver na arena Co-op Live, em Manchester

Milhares de pessoas foram retiradas de show do rapper Don Toliver no Reino Unido após liberação de "substância desconhecida" (Reprodução/Redes Sociais)

Milhares de pessoas foram retiradas de um show na maior arena fechada do Reino Unido, depois que uma "substância desconhecida" foi liberada e várias pessoas relataram efeitos colaterais, informou a polícia nesta segunda-feira.

Quase 12.000 pessoas compareceram, na noite de domingo, ao show do rapper americano Don Toliver na arena Co-op Live, em Manchester, noroeste da Inglaterra.

Os serviços de emergência receberam um alerta depois que várias "pessoas da multidão apresentaram efeitos de uma substância desconhecida", informou a polícia de Manchester.

"Várias pessoas foram atendidas no local e uma foi levada para o hospital", disse Steph Parker, da polícia da Grande Manchester. Ela acrescentou que os investigadores ainda estão tentando "compreender que substância era essa".

O local, que se apresenta como a maior arena de entretenimento ao vivo do país, afirmou que está trabalhando com a polícia para "identificar a causa do incidente"

O serviço regional de ambulâncias informou que atendeu mais de 50 pessoas no local, incluindo algumas que relataram "sintomas oculares e respiratórios". Também anunciou um "processo de descontaminação" na arena.

Toliver, cantor americano que já colaborou com os músicos Travis Scott e Justin Bieber, está na segunda etapa de sua turnê mundial "Nitrous" e tem uma apresentação marcada para Londres nesta segunda-feira.