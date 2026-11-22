Impasse ocorre pela falta de menção a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. Texto precisa ser aprovado por consenso por cerca de 200 países

Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) na Antalya, Turquia. (Foto: Ozan KOSE/AFP)

A União Europeia (UE) anunciou neste domingo (22) que não aprovará o projeto de acordo final da COP31, na Turquia, por não mencionar a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, uma posição que foi atualizada pelo Panamá. “Não aprovaremos uma decisão (...) que sequer mencione os combustíveis fósseis, principal motor das mudanças climáticas”, declarou o ministro irlandês do Clima, Darragh O'Brien, cujo país exerce a presidência rotativa da UE.

A ausência de referência aos combustíveis fósseis é “inadmissível”, insistiu O'Brien, argumentando que a cúpula foi “sequestrada pelos Estados petrolíferos”. O texto mais recente proposto representa um “passo atrás” e um retrocesso “inaceitável”, criticou a ministra francesa da Transição Ecológica, Monique Barbut. Seu alemão, Carsten Schneider, também classificou o rascunho como “inaceitável”.

O Panamá, um dos países mais críticos ao processo das conferências climáticas da ONU e que havia ameaçado abandonar as negociações, também se opôs formalmente ao acordo proposto, enquanto a cúpula mergulhava em uma reta final caótica.

O texto precisa ser aprovado por consenso por cerca de 200 países, mas diversos estados manifestaram frustração porque o projeto não faz referência à eliminação gradual do petróleo, do gás e do carvão, principais responsáveis pelas mudanças climáticas. "Não aceitamos retrocessos nas negociações. E não aceitamos uma COP que sirva para limpar a imagem dos combustíveis fósseis", reforça O'Brien.

Antes da sessão de encerramento, o presidente da COP31 e ministro turco do Meio Ambiente, Murat Kurum, havia pedido às partes que chegassem a um acordo, após quase duas semanas de negociações intensas terminarem em impasse nos momentos finais da conferência.

“Negociamos e ouvimos todos com paciência”, afirmou Kurum durante a sessão plenária final. “Queríamos transmitir uma mensagem positiva ao resto do mundo.”

Entenda a proposta

Inicialmente prevista para as 9h e adiada várias vezes, a sessão plenária com os cerca de 200 países reunidos em Antália começou apenas por volta das 13h locais (7h no horário de Brasília). No entanto, muitos negociadores já fizeram uma conferência, levantando o risco de não haver participantes suficientes para ratificar o texto, que deve ser aprovado por consenso.

O projeto mantém a principal iniciativa promovida pela Turquia: aumentar a participação da eletricidade no consumo global de energia para 35% até 2035, ante os atuais 23%. A ideia é reduzir as emissões e estimular as energias renováveis, sem excluir os combustíveis fósseis nem a energia nuclear da matriz de geração elétrica.

O novo projeto de declaração política também incorpora uma proposta dos países petrolíferos do Golfo: a captura e o armazenamento de carbono presente na atmosfera, uma tecnologia cara e ainda pouco desenvolvida. A proposta foi duramente criticada por ambientalistas e pela UE, que considera que ela desvia o foco da redução da produção de petróleo e gás.

"A captura de carbono não é uma solução climática. É uma boia de salvação para a indústria dos combustíveis fósseis e um desvio dispendioso de recursos públicos e privados que poderiam ser destinados a energias renováveis comprovadas e acessíveis", reagiu a organização ambiental 350.org.

Indefinição sobre financiamento



Em um ano marcado pelos incêndios na Indonésia, pelas ondas de calor extremo na Europa e pelos efeitos adicionais das características El Niño, o documento adota uma linguagem firme sobre a necessidade de limitar o aquecimento global a 1,5°C, conforme previsto no Acordo de Paris.

O aquecimento médio atual já atinge 1,4°C, e a ONU alertou em setembro que a ultrapassagem do limite de 1,5°C é muito provável nos próximos cinco anos, o que agravaria os impactos das mudanças climáticas.

O texto reafirma a determinação de “limitar tanto a magnitude quanto a duração” de qualquer superação desse limite. Também “reconhece a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas das emissões de gases de efeito estufa”, em linha com a meta de conter o aquecimento em 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Por outro lado, o projeto não estabelece um valor para a promessa de triplicar os recursos destinados à adaptação dos países no desenvolvimento aos efeitos das mudanças climáticas.

Esse compromisso foi fortalecer na COP30, realizada no Brasil. Em uma versão preliminar do documento constava a meta de US$ 120 bilhões por ano a partir de 2035, valor retirado posteriormente do texto.