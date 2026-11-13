Países reunidos na COP31 exibem divergências sobre a ação climática

Primeiro balanço das negociações em Antália reúne visões opostas de quase 200 delegações e antecipa impasses para a segunda semana da conferência climática

Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) na Antalya, Turquia. (Foto: Ozan KOSE/AFP)

Os organizadores da COP31 na Turquia divulgaram nesta sexta-feira (13) um primeiro resumo das prioridades dos países participantes, que reúne posições muito diversas sobre os combustíveis fósseis e o financiamento, o que antecipa uma negociação intensa na segunda semana da reunião.

A Austrália, que conduz as negociações em Antália, anunciou antes do encontro que desejava promover uma "decisão de cobertura", ou seja, uma declaração política sobre as prioridades globais em matéria climática.

Após consultar as quase 200 delegações reunidas na cidade turca, a Austrália publicou nesta sexta-feira um "resumo das reflexões" em curso, que mostra a diversidade de pontos de vista.

Alguns países propõem que a declaração política aborde a superação, iminente segundo a ONU, do limite de 1,5ºC de aquecimento global, e a necessidade e a necessidade de que ela seja a mais breve possível para evitar danos maiores..

Também propõem abandonar progressivamente os combustíveis fósseis e acelerar a expansão das energias renováveis, o que reflete posições de blocos como a UE ou as nações insulares do Pacífico.

Ao mesmo tempo, um grupo pede o desenvolvimento de tecnologias que protejam os sistemas alimentares, sistemas aperfeiçoados de alerta precoce para prevenir o alcance das catástrofes e que os países desenvolvidos cumpram suas "obrigações" de financiamento aos países em desenvolvimento. Ainda neste âmbito, pedem a promoção de mecanismos que não gerem mais dívida. As demandas foram apresentadas por países da América Latina, Ásia e África.

A presidência das negociações apresentará nos próximos dias um primeiro rascunho do texto de compromisso, que poderá ser publicado na próxima segunda-feira, quatro dias antes do encerramento previsto da COP de Antália.

"O que temos é um catálogo das visões e pedidos das partes, mas de forma contraditória, como por exemplo quando se pede para não apontar nenhuma fonte específica de energia, mas em seguida apresenta o objetivo de reduzir as emissões de metano na queima de combustíveis fósseis", disse Gabrielle Swaby, analista sênior do World Resources Institute.

A especialista avalia, no entanto, de forma positiva que o documento mencione a ideia de triplicar o financiamento para a adaptação às mudanças climáticas até 2035. A questão não foi objeto de acordo na negociação da agenda da COP na última segunda-feira, mas a anfitriã Turquia afirmou que não descartava incluí-la nas negociações.

A presidência australiana das negociações "terá que ser muito cautelosa, porque alguns grupos de países contestam a legitimidade do exercício" e não querem que tal decisão política seja adotada na COP31, declarou Alden Meyer, do grupo de estudos E3G, em uma referência à Rússia e ao grupo de países árabes.