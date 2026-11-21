De acordo com balanço preliminar das autoridades, o terremoto não deixou vítimas, mesmo sendo sentido pela população com intensidade entre moderada e forte

Efeitos do terremoto no Peru (Handout/Junin's Government/AFP)

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu nesta sexta-feira (20) várias regiões do centro do Peru, sem causar vítimas nem graves danos materiais, segundo um balanço preliminar das autoridades. O tremor ocorreu às 19h09 no horário local (21h09 no horário de Brasília) e teve seu epicentro 30 quilômetros a Noroeste da região andina de Junín, cerca de 300 quilômetros a Leste da capital, Lima.

De acordo com o Instituto Geofísico do Peru, o abalo teve uma profundidade de 129 milhas (aproximadamente 207,6 km). Segundo imagens divulgadas nas redes sociais e por emissoras de televisão, moradores de Lima e de outras regiões do país saíram às ruas após sentirem o tremor.

O Centro de Operações de Emergência Nacional (Coen) indicou que o abalo sísmico foi percebido pela população com intensidade entre moderada e forte. “O monitoramento continua nas áreas vulneráveis”, informou o Coen.

"O solo sacudiu intensamente. Não temos relatos de danos até o momento, mas houve desprendimento de terra e pedras em encostas", declarou à AFP o presidente do Instituto Geofísico do Peru, Hernando Tavera. O tremor também foi sentido nas regiões de Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco e Callao.

O Peru, país de 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa Oeste das Américas e da costa Leste da Ásia. Essa região concentra a maior atividade sísmica do planeta.