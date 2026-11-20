Apenas 4% delas têm renda superior a seis salários mínimos, percentual que alcança 9% entre as brancas. Formalização alcança apenas 21%

Apenas 36% da mulheres negras vítimas de violência delas concluíram o ensino médio (© Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A vulnerabilidade socioeconômica de mulheres em situação de violência doméstica ou familiar é maior entre as vítimas negras do que entre brancas. Do total de mulheres negras que já sofreram esse tipo de violência no Brasil, 73% vivem em famílias com renda de até dois salários mínimos, ante 54% entre as brancas.

Apenas 4% das mulheres negras vítimas de violência têm renda superior a seis salários mínimos, percentual que alcança 9% entre as brancas.

Os dados inéditos foram lançados nesta semana, no Senado Federal, para marcar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20).

O recorte da violência doméstica e familiar contra mulheres negras atualiza o Mapa Nacional da Violência de Gênero, plataforma do Observatório da Mulher contra a Violência (OMV) do Senado.

Precariedade dos trabalhos

Ainda sobre autonomia financeira, no grupo de mulheres pretas e pardas que já sofreram violência doméstica e trabalham por conta própria ou possuem negócio, 77% declararam não possuir registro de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e, desta forma, atuam na informalidade, frente a 53% das vítimas brancas.

A formalização alcança apenas 21% das mulheres negras, abaixo do percentual de 46% entre as brancas.

Em situação ainda pior estão as mulheres que disseram não possuir qualquer trabalho remunerado (56%), o que acentua a vulnerabilidade econômica. Além disso, 35% disseram não ter como se sustentar só com o próprio dinheiro.

A gerente de Políticas Públicas pelo Fim da Violência contra Mulheres no Instituto Natura, Beatriz Accioly destaca que a desigualdade de renda entre vítimas negras e brancas precisa orientar as respostas do poder público.

“Quando uma mulher busca proteção, ela precisa ter condições de se manter, cuidar dos filhos e contar com serviços que funcionem juntos.”

Escolaridade desigual

Na trajetória escolar, considerando todas as mulheres negras do país, e não apenas as vítimas de violência doméstica e familiar, 43% não têm ensino médio completo, sendo assim distribuídas:

- Não alfabetizada: 5%;

- Ensino fundamental incompleto: 23%

- Ensino fundamental completo: 7%

- Ensino médio incompleto: 8%.

O levantamento mostra ainda que apenas 36% delas concluíram o ensino médio e mais 6% tem ensino superior incompleto. Somente 15% concluíram o ensino superior, metade do índice registrado entre as mulheres brancas (30%).

Peso da interseccionalidade

Mesmo as mulheres negras representando o maior grupo de pessoas do país (28,3% da população brasileira, segundo o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE), elas enfrentam mais desigualdades no acesso à educação, ao mercado de trabalho, à renda e a outros direitos fundamentais.

O estudo evidencia que as relações de raça, gênero e classe juntas contribuem para aumentar as barreiras vivenciadas por mulheres negras no país, o que se reflete em nas condições socioeconômicas e impactam negativamente no enfrentamento às diferentes formas de violência a que muitas delas estão expostas.

Na prática, essa interseccionalidade aprofunda a dependência material das mulheres negras em situação de violência e restringe suas condições concretas de enfrentar a violência e romper o ciclo de abusos.

Vitória Régia da Silva, diretora executiva da Gênero e Número (associação sem fins lucrativos dedicada à produção, análise e comunicação de dados especializados sobre gênero, raça e sexualidade), considera necessária análise de dados por raça para entender as desigualdades.

“Produzir e cruzar dados com recorte racial é essencial para tornar essas desigualdades visíveis e orientar políticas públicas que cheguem, de fato, às mulheres negras.”

A representante do Instituto Natura, Beatriz Accioly, também reforça que “saúde, assistência social, segurança e políticas de moradia e renda precisam atuar de forma articulada para que a proteção seja viável na vida dessas mulheres.”

Autonomia econômica de mulheres

O Ministério das Mulheres informou à Agência Brasil, por meio de nota, que articula ações de inclusão produtiva e empreendedorismo feminino para quilombolas, trabalhadoras rurais, pescadoras e catadoras de materiais recicláveis com objetivo de fortalecer a geração de renda e a autonomia econômica.

A pasta ainda destaca duas ações para promover a autonomia econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo mulheres negras:

- Programa Asas para o Futuro, que prioriza a qualificação profissional de jovens mulheres de 15 a 29 anos em áreas estratégicas como Stem (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática), transição energética, infraestrutura, logística e audiovisual. A iniciativa paga uma bolsa mensal de R$ 300 (pelo período de até quatro meses de bolsa) em cursos com carga horária de até 240 horas.

- Projeto Escuta e Diálogo: Mulheres do Bolsa Família, desenvolvido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O objetivo é produzir um diagnóstico e um plano de ação interministerial a partir das demandas levantadas.

Pesquisa

O Mapa Nacional da Violência de Gênero na temática de mulheres negras no Brasil se baseia nos dados da 11ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal.

Ao todo, os pesquisadores entrevistaram, entre 16 de maio e 8 de julho de 2025, 21.641 mulheres de 16 anos ou mais, sendo 13.794 mulheres autodeclaradas pretas e pardas.