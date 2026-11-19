Manifestação percorreu ruas do Centro da capital pernambucana nesta quinta-feira (19), com críticas à desigualdade social, à violência contra a juventude negra, ao ajuste fiscal e à redução da maioridade penal

A concentração no Pátio do Carmo reuniu representantes de movimentos sociais, organizações sindicais e políticos (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

Manifestantes e políticos foram às ruas do Centro do Recife, nesta quinta-feira (19), para participar da Marcha da Consciência Negra. Realizado na véspera do feriado nacional de 20 de novembro, o ato reuniu reivindicações por reparação histórica, igualdade racial, melhores condições de vida para a população negra e enfrentamento à violência. A mobilização também levou para o debate questões como moradia, saúde, segurança pública, trabalho e desigualdade social.

Organizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), em conjunto com a Articulação Negra de Pernambuco (ANEPE) e outros coletivos e movimentos negros, a manifestação teve concentração no Parque 13 de Maio. Os participantes seguiram em caminhada pelas ruas do Centro até o Pátio do Carmo, onde está localizada a estátua de Zumbi dos Palmares.

A programação contou com intervenções políticas e manifestações culturais, com encerramento cultural no Pátio de São Pedro, com a realização da Quinta Nagô.

Para a organizadora do ato, Ingrid Farias, a mobilização busca relacionar o enfrentamento ao racismo com problemas que afetam diretamente o cotidiano da população negra.

“A Marcha da Consciência Negra está nas ruas hoje, especialmente porque temos muitas pautas no Brasil relacionadas à vida cotidiana da população negra. Estamos falando da questão ambiental e da falta de segurança diante das chuvas em Pernambuco, porque grande parte da população negra vive em áreas de encostas e em locais sujeitos a alagamentos. Também estamos discutindo segurança pública, que tem ameaçado especialmente a juventude negra, e a pauta da redução da maioridade penal”, afirmou.

A organizadora também chamou atenção para os efeitos das medidas econômicas sobre a população mais vulnerável. Segundo ela, o ajuste fiscal precisa ser discutido a partir de suas consequências na vida das famílias, especialmente no acesso à alimentação e ao consumo.

“O movimento negro vai às ruas mais uma vez para reivindicar uma agenda de direitos, mas, acima de tudo, também para celebrar a importância, a alegria e a contribuição do movimento negro e da população negra para o Brasil.”

Presente na manifestação, a vereadora do Recife Jô Cavalcanti (PSOL) defendeu a ampliação das políticas de reparação e o enfrentamento ao racismo dentro e fora das instituições.

“Lutamos muito para que o Dia da Consciência Negra se tornasse feriado, como uma oportunidade de falar sobre os processos históricos e culturais do racismo. Sabemos que vivemos em um país cuja história é marcada pela escravidão e que, ainda hoje, carrega os resquícios desse período. Para a população negra, a abolição foi uma falsa abolição”, declarou.

A vereadora também apontou a violência contra jovens negros nas comunidades e a negligência com a saúde da população negra como problemas que precisam integrar a agenda de políticas públicas. Segundo ela, a luta por direitos deve estar associada ao reconhecimento da ancestralidade e à construção de condições para que essa população possa viver com dignidade.

“Não podemos viver em um sistema racista no qual nossa existência seja marcada apenas pela luta. Precisamos também cuidar de nós mesmos. Esta marcha fala sobre ancestralidade, reparação, bem viver e, sobretudo, sobre a resistência do nosso povo até os dias de hoje.”

Na Câmara Municipal do Recife, Jô citou iniciativas apresentadas no âmbito da Comissão de Igualdade Racial, da qual é presidente. Entre elas, mencionou o lançamento de uma cartilha voltada à igualdade racial e ao enfrentamento do racismo na capital pernambucana, além de um projeto de lei que propõe a adoção de práticas antirracistas por estabelecimentos.

O deputado federal eleito Jones Manoel (PCdoB) também participou do ato e defendeu a atuação política em favor da população negra, tanto na apresentação de propostas legislativas quanto na disputa da opinião pública. Ele citou a PEC da Reparação, protocolada no Congresso Nacional, como uma das iniciativas que pretende defender.

“Vamos atuar no Congresso Nacional para aprovar a PEC da Reparação. Também vamos pautar a indicação de uma ministra negra para o Supremo Tribunal Federal (STF), comprometida com os direitos trabalhistas, contrária às privatizações e alinhada à agenda da classe trabalhadora.”

O parlamentar também se posicionou contra medidas punitivistas e propostas que ampliem a violência estatal nas periferias e favelas. Para ele, a política de segurança pública precisa estar fundamentada em estudos, dados e propostas de enfrentamento ao crime organizado.

Fim da escala 6x1 e desigualdade social

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A defesa dos direitos trabalhistas e o combate à desigualdade também estiveram entre as pautas apresentadas por Carlos Elias, integrante da Executiva Estadual da CSP-Conlutas em Pernambuco.

“Além da luta contra o racismo, queremos derrotar toda essa desigualdade social que existe, principalmente sobre a população pobre e negra. Também defendemos o fim da escala 6x1, que atinge especialmente os trabalhadores negros e pobres submetidos a essa jornada”, disse.

Carlos Elias também criticou propostas de redução da maioridade penal, por considerar que podem atingir principalmente jovens negros e pobres. Na avaliação dele, o enfrentamento à criminalidade não pode desconsiderar as desigualdades sociais e econômicas do país.

O integrante da CSP-Conlutas defendeu ainda que as políticas de promoção da igualdade racial tenham recursos garantidos para sair do papel.

“O Estatuto da Igualdade Racial existe, mas, para derrotar o racismo, as secretarias precisam ter orçamento. Sem financiamento, sem dinheiro, não se combate o racismo. Também é necessário promover a igualdade entre pessoas negras e brancas. Isso passa pela ampliação das cotas para a população negra e pobre das periferias, especialmente nas universidades.”

A marcha também abordou a memória de lideranças históricas da resistência negra, como Zumbi dos Palmares e Dandara, e a importância de manter a mobilização contra o racismo estrutural.

