Camisa especial do Sport em alusão ao Mês da Consciência Negra (Paulo Paiva/SCR)

O Sport lançou uma camisa especial em referência à Consciência Negra, cuja data é celebrada nesta sexta-feira (20). A iniciativa busca valorizar a história e a contribuição da população negra para a sociedade e para o futebol, além de reforçar a importância do combate ao racismo dentro e fora dos estádios.

A peça já está à venda na loja oficial da Ilha do Retiro e no site do clube. Para o diretor de Marketing e Negócios do Sport, Henrique Aguiar, o lançamento também representa uma oportunidade de utilizar a identidade rubro-negra para ampliar a discussão sobre o enfrentamento ao racismo.

“A camisa do Sport carrega a nossa identidade e também pode dar força a mensagens que precisam estar presentes todos os dias. Com esse lançamento, queremos valorizar a história e a contribuição da população negra, reafirmando que o enfrentamento ao racismo é uma responsabilidade de todos nós”, destacou.

A linha especial em homenagem à Consciência Negra já está disponível para você garantir a sua! ????? Adquira na Cazá do Sport da Ilha do Retiro ou no site oficial da loja: https://t.co/bKKFMUxIN7. https://t.co/pZiPuaw23t — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 19, 2026

Preços e onde comprar

A camisa especial está sendo comercializada nas lojas oficiais da Ilha do Retiro e pela internet, no endereço lojapst.com.br. Os valores variam de acordo com o modelo e o local de compra.

Na loja física da Ilha do Retiro, as versões infantil, juvenil e feminina custam R$ 239,99, enquanto a masculina sai por R$ 249,99.

Já na loja virtual, o modelo masculino custa R$ 229,90. As versões feminina e juvenil estão disponíveis por R$ 219,90.