Dia da Consciência Negra (Crysli Viana/Acervo DP)

Seguimos de pés firmes, punho em riste e cabeça erguida na luta contra o racismo. Somos uma sequência de marcos históricos, que vão desde as lutas dos movimentos negros, à criação do primeiro órgão federal a planejar e executar políticas públicas de combate ao racismo, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), até o surgimento do Ministério da Igualdade Racial.



Escrevo para quem foi forjado para reconhecer e combater o racismo e para quem ainda não entende as raízes das lutas que nos moldam. O Brasil precisa ter orgulho, memória e respeito à existência do povo negro, porque justiça racial é parte estruturante de uma democracia plena.



Pessoas negras ainda enfrentam mais dificuldades no acesso a bens sociais em decorrência do racismo estrutural, enraizado em nossa sociedade há centenas de anos. Ele aprofunda as desigualdades e torna o pleno exercício da cidadania incompleto.



Quando o presidente Lula tomou a decisão de pavimentar os caminhos que foram abertos pela sociedade civil, nos levou a processos que hoje, em 2026, culminaram em avanços na política de ações afirmativas, que no ensino superior permitiram o ingresso de mais de 4 milhões de estudantes negros, e no serviço público, ao marco histórico de mais de 40% de ingressantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas e PCDs nos Concursos Públicos Nacionais Unificados; no aumentos da titulação de terras quilombolas, com o recorde tendo sido superado duas vezes nessa mesma gestão; ao estabelecimento de espaços de participação e controle social como as Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial; a institucionalização de marcos legais, como o Estatuto da Igualdade Racial e o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) que, instituído em 2010 pelo Estatuto, hoje alcança 531 entes aderidos, frente aos 188 que encontramos em 2022.



Ao pensar sobre o quanto caminhamos, digo, com segurança, que continuamos a fazer essa conexão entre os avanços do passado recente, presente e futuro, deixando uma mensagem global, a partir de nossa presença também em espaços como o Fórum Permanente de Afrodescendentes e as COPs: ao valorizar a própria história, entendemos o presente e caminhamos com sabedoria rumo ao que ainda temos pela frente.



Somos as vozes de quem lutou por direitos iguais e que continua entre nós ao reescrevermos a história em traços de democracia, igualdade de oportunidades, respeito à identidade. Somos fruto daquilo que nossos pais semearam para que pudéssemos existir e ocupar espaços de poder e de liberdade.



Nesse Dia 20, viva Dandara e Zumbi dos Palmares, Maria Felipa, Tereza de Benguela, Luíz Gama, Aqualtune, João Cândido! E viva o povo negro, por tudo o que fizemos, fazemos e faremos!



* Ministra da Igualdade Racial