Londres e Bruxelas concordaram em flexibilizar os controles sobre as exportações britânicas de produtos agroalimentares, incentivar a mobilidade de jovens e integrar seus mercados de emissões de carbono

Burnham havia transformado esta cúpula em um encontro fundamental para retomar os laços com a UE (NICOLAS TUCAT / AFP)

O Reino Unido e a União Europeia selaram, nesta sexta-feira (20), em Bruxelas, uma série de acordos para estreitar seus laços, apresentados como um primeiro passo para retomar as relações dez anos após o Brexit.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, celebrou um "acordo histórico". "É um bom dia para o Reino Unido" e "para a Europa", afirmou.

"Velhos amigos voltam a dar um novo impulso à sua amizade", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que classificou a cúpula como um "ponto de inflexão" nas relações com o Reino Unido.

Londres e Bruxelas concordaram em flexibilizar os controles sobre as exportações britânicas de produtos agroalimentares, incentivar a mobilidade de jovens e integrar seus mercados de emissões de carbono, segundo um porta-voz de Downing Street.

No entanto, deixaram pendente uma questão especialmente delicada: a redução das taxas universitárias para estudantes europeus no Reino Unido, uma antiga exigência da UE.

Burnham havia transformado esta cúpula em um encontro fundamental para retomar os laços com a UE, uma década após a saída do Reino Unido do bloco.

"O mundo de hoje já não é o de 2016" e, "diante dos desafios atuais, aqueles que compartilham valores e interesses devem trabalhar juntos", destacou o primeiro-ministro britânico.

Desde que chegou ao poder em julho, o ex-prefeito de Manchester não hesitou em quebrar tabus e chegou a insinuar a possibilidade de um eventual retorno de seu país à UE.

No entanto, esse eventual retorno continua sendo uma perspectiva distante, e a cúpula tinha, sobretudo, o objetivo de avançar em medidas concretas antes de abordar metas mais ambiciosas.

"O Reino Unido e a Europa compartilham valores, interesses e um mesmo ambiente geopolítico. Em um mundo cada vez mais perigoso, somos mais fortes juntos. Uma parceria mais estreita com a Europa é positiva para os trabalhadores, para o Reino Unido e para a Europa", afirmou Burnham em um comunicado.

A estratégia responde, em parte, a pesquisas que mostram que a maioria dos britânicos considera hoje que o Brexit foi um erro e apoiaria o retorno à UE em um hipotético referendo.

Reflete também as dificuldades da economia britânica após a saída do bloco e um contexto internacional muito diferente daquele de 2016, com a Europa alinhada no apoio à Ucrânia contra a Rússia.

A aproximação coincide ainda com um momento de crescente distanciamento entre europeus e americanos sob a presidência de Donald Trump, em plena redefinição dos equilíbrios geopolíticos.

Burnham espera, além disso, que relações mais fluidas com a UE contribuam para consolidar uma ampla coalizão de centro-esquerda, visando às eleições de 2029.

"Processo de reflexão"

No que diz respeito à mobilidade juvenil, UE e Reino Unido concordaram em permitir que até 100 mil europeus e 100 mil britânicos possam viajar e residir, a cada ano, do outro lado do Canal da Mancha.

Além disso, ambas as partes estabeleceram um prazo adicional de seis meses para negociar a redução das taxas universitárias pagas por estudantes europeus no Reino Unido, uma das questões mais sensíveis das negociações.

UE e Reino Unido também concordaram em reforçar a cooperação no combate à imigração irregular, uma prioridade para Londres.

As duas partes darão início a um "diálogo estruturado" que abordará temas como a devolução de solicitantes de asilo, cujos pedidos foram rejeitados, a terceiros países.

Na sexta-feira (20), Burnham anunciou a intenção de iniciar, no próximo ano, uma reflexão com os 27 Estados-membros sobre o futuro das relações entre o Reino Unido e a União Europeia.

Por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, assegurou que a UE está aberta a manter com o Reino Unido a "relação mais estreita possível".

Mas o líder do partido de extrema direita Reform UK, Nigel Farage, defensor ferrenho do Brexit, não demorou a manifestar sua oposição à reaproximação e acusou, nesta sexta-feira, em Bruxelas, o primeiro-ministro de ter sido enganado devido à sua "falta de experiência" e de ter "aberto a caixa de Pandora".

"Ele deixou o gênio sair da garrafa, e acho que ficará muito surpreso com a reação que receberá", afirmou Farage a jornalistas.