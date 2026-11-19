Desenvolvedora do assistente de inteligência artificial Claude captou cerca de US$ 81,3 bilhões na Nasdaq nesta quinta-feira (19), superando o recorde anterior da SpaceX e alcançando avaliação próxima de US$ 1,5 trilhão

Desenvolvedora do assistente de inteligência artificial Claude, a Anthropic captou cerca de US$ 81,3 bilhões na Nasdaq nesta quinta-feira (19) (Divulgação)

A empresa norte-americana Anthropic estreou nesta quinta-feira (19) na Bolsa de Valores Nasdaq, nos Estados Unidos, em uma operação histórica que promete movimentar o mercado financeiro mundial.

A companhia, responsável pelo desenvolvimento do assistente de inteligência artificial (IA) Claude, realizou uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que já entrou para os registros como a maior abertura de capital da história. A corporação estabeleceu o preço de seus papéis em US$ 83, superando a faixa inicialmente projetada, que variava entre US$ 70 e US$ 78.

A operação colocou à disposição dos investidores 980 milhões de ações, com uma captação de aproximadamente US$ 81,3 bilhões. O montante supera o recorde anterior, estabelecido pela SpaceX, que havia levantado US$ 75 bilhões em sua abertura de capital, em junho de 2026.

Com a oferta, a Anthropic alcançou uma avaliação de mercado próxima de US$ 1,5 trilhão, posicionando-se entre as companhias mais valiosas do mundo. As ações serão negociadas na Nasdaq sob o código ANT, transformando a empresa em uma das primeiras grandes organizações especializadas exclusivamente em inteligência artificial a ingressar no mercado acionário.

A estreia representa um marco para o setor tecnológico, que vem recebendo investimentos bilionários diante das expectativas de expansão da IA.

Fundada em 2021 por ex-integrantes da OpenAI, entre eles os irmãos Dario e Daniela Amodei, a Anthropic ganhou projeção internacional com o desenvolvimento da família de modelos Claude. A empresa construiu sua reputação principalmente no mercado corporativo, oferecendo ferramentas voltadas à programação, análise de documentos, pesquisas e automação de atividades profissionais.

A abertura de capital também representa uma oportunidade para investidores participarem diretamente do crescimento de uma das principais concorrentes de gigantes como OpenAI, Google e Microsoft.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, a expectativa era de que as ações começassem a ser negociadas com valorização em relação ao preço inicial de US$ 83.

Entretanto, o desempenho dos papéis será acompanhado com atenção por analistas e investidores, especialmente diante das dúvidas sobre os custos elevados necessários para desenvolver e manter sistemas avançados de inteligência artificial.

A Anthropic enfrenta uma corrida tecnológica que exige aportes expressivos em centros de processamento de dados, chips especializados, energia elétrica e infraestrutura computacional.

Outro desafio será demonstrar que o crescimento acelerado da receita poderá se transformar em lucros consistentes no longo prazo. O mercado, além disso, estará atento à capacidade da companhia de preservar sua competitividade diante da disputa com grandes grupos tecnológicos que possuem recursos financeiros e infraestrutura próprios.

A operação acontece em um momento de grande expectativa, mas também de preocupação com uma possível supervalorização das empresas ligadas ao setor. Para Wall Street, o desempenho da Anthropic poderá funcionar como um importante indicador da disposição dos investidores de continuar apostando bilhões de dólares na área.

Uma valorização expressiva poderá estimular novas ofertas públicas de empresas de tecnologia, enquanto uma eventual queda poderá aumentar os receios de uma bolha financeira da inteligência artificial.

A entrada da Anthropic na bolsa ultrapassa os limites de uma operação financeira convencional e representa um teste para o futuro da IA como negócio e para a capacidade do mercado de transformar inovação tecnológica em resultados econômicos sustentáveis.