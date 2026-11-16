Atrás da Nvidia estão as gigantes da tecnologia Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta. (Jung Yeon-je / AFP)

Os Estados Unidos anunciaram hoje (16) novas regras para alguns países, como China e Rússia, no acesso aos chips e servidores de computação avançada e de superinteligência (SI).

O Departamento de Comércio dos EUA declarou restrições ao acesso remoto estrangeiro a chips como o Blackwell da Nvidia. “O rápido avanço na computação em nuvem e nas infraestruturas de superinteligência tem tornado cada vez mais possível aceder remotamente a capacidades avançadas de computação norte-americanas, incluindo através de centros de dados situados fora dos países sujeitos às restrições de exportação dos EUA”, diz o comunicado o órgão norte-americano.

Assim, os regulamentos ampliam e impõem ainda restrições aos centros de dados no estrangeiro que fornecem volumes significativos de capacidade de computação a empresas com sede em países de alto risco, que incluem a China, a Rússia e o Irã. A disposição, que entra em vigor dentro de 90 dias, exigirá uma licença para exportar chips avançados também para empresas com sede no Brasil, Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia, países estes que, segundo a administração Trump, apresentam um risco de contrabando superior ao normal.



Escândalo da Nvidia

As novas regras acontecem após as alegações de espionagem ligadas a gigante da tecnologia Nvidia. As autoridades norte-americanas investigaram se a Megaspeed, uma empresa de serviços de nuvem, com sede em Singapura, ajudou clientes chineses a obter chips da Nvidia sujeitos a controle de exportação. Jensen Huang, cofundador da Nvidia e ex-CEO da companhia, se demitiu do cargo na semana passada, depois de ter admitido um caso extraconjugal com Alice Huang, antiga executiva da Megaspeed suspeita de espionar para o serviço secreto chinês. A Megaspeed rejeitou as alegações de que enviou chips para Pequim.

A decisão dos EUA surge poucos dias antes do presidente Donald Trump viajar para a China para uma cúpula econômica, onde irá encontrar com o homólogo chinês, Xi Jinping, e com o líder russo Vladimir Putin.

Os EUA proíbem a venda dos chips mais avançados à China como parte da estratégia para se manterem a frente de Pequim na corrida à inteligência artificial. Esta medida surgiu durante o mandato do antigo presidente Joe Biden, que promulgou a CHIPS Act.

Alguns países haviam conseguido contornar a proibição norte-americana, que impede empresas chinesas de comprarem os chips mais avançados a empresas como a Nvidia, alugando esses chips em centros de dados situados em países do Sudeste Asiático. Porém, o novo regulamento determina que os centros de dados no estrangeiro terão de fazer diligência prévia sobre os seus clientes, o que dificultará a capacidade das empresas desses países de usarem chips dos EUA para treinar modelos avançados de IA.