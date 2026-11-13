Senado convoca ex-CEO da Nvidia e secretário de Comércio para depor sobre suspeitas de espionagem

O executivo passou a ser alvo de questionamentos após a divulgação de informações sobre um relacionamento extraconjugal com Alice Huang

Atrás da Nvidia estão as gigantes da tecnologia Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta. (Jung Yeon-je / AFP)

O escândalo envolvendo a Nvidia, uma das empresas mais valiosas do mundo no setor de tecnologia e inteligência artificial, chegou ao Congresso dos Estados Unidos e provocou uma nova crise política no governo do presidente Donald Trump.

O Senado americano decidiu convocar o ex-CEO e cofundador da companhia, Jensen Huang, e o secretário de Comércio, Howard Lutnick, para prestar esclarecimentos sobre possíveis ameaças à segurança nacional relacionadas aos negócios da fabricante de semicondutores com empresas ligadas à China.

A iniciativa foi anunciada pelo senador republicano Tim Scott, presidente do Comitê Bancário do Senado, que considera necessário investigar as circunstâncias envolvendo a Nvidia e as suspeitas de transferência irregular de tecnologia americana para o território chinês. A convocação acontece em meio a uma série de denúncias envolvendo Jensen Huang, que deixou o comando da Nvidia apos 33 anos à frente da corporação.

O executivo passou a ser alvo de questionamentos após a divulgação de informações sobre um relacionamento extraconjugal com Alice Huang, uma empresária ligada à companhia de tecnologia Megaspeed, que é suspeita de manter relações com serviços de inteligência chineses.

As autoridades norte-americanas investigam a possibilidade de que Alice tenha participado de operações destinadas a facilitar o acesso da China a informações estratégicas e semicondutores avançados produzidos pela Nvidia. A suspeita é particularmente grave porque os chips fabricados pela companhia são considerados fundamentais para o desenvolvimento de sistemas militares, inteligência artificial e tecnologias de uso estratégico.

Outro ponto central da investigação envolve a empresa Megaspeed, sediada em Singapura, acusada de adquirir bilhões de dólares em semicondutores avançados da Nvidia e eventualmente desviar parte desses equipamentos para a China, contrariando restrições de Washington a essa exportação.

A empresa, por sua vez, nega irregularidades, enquanto Pequim rejeita as acusações de espionagem e considera as suspeitas infundadas.

Os parlamentares querem entender se Jensen Huang tinha conhecimento das atividades da empresária e se a relação pessoal e íntima entre os dois poderia ter comprometido os mecanismos de segurança da Nvidia. Também pretendem investigar se informações confidenciais da companhia ou do governo americano foram expostas a interesses estrangeiros.

Pressão sobre Lutnick

Já a convocação de Howard Lutnick tem outra dimensão: o papel do Departamento de Comércio dos EUA na fiscalização das exportações de tecnologia norte-americana. O órgão é responsável por administrar e fiscalizar as restrições comerciais que impedem determinadas empresas e países de adquirir equipamentos considerados estratégicos para a segurança nacional dos Estados Unidos.

Os deputados e senadores questionam por que a administração Trump demorou a adotar medidas contra a Megaspeed, apesar dos alertas apresentados por diferentes setores do governo. Há suspeitas ainda de que investigações sobre as atividades da empresa tenham sido interrompidas ou retardadas, permitindo que negócios envolvendo semicondutores avançados continuassem acontecendo.

Nesse contexto, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, também passou a ocupar posição importante na controvérsia. Ele teria criticado a atuação de Lutnick e questionado a demora na inclusão da Megaspeed na lista de empresas submetidas a restrições comerciais. Bessent, portanto, é citado nas discussões sobre o caso, embora a convocação anunciada por Tim Scott tenha sido dirigida ao secretário de Comércio.

O presidente do Comitê Bancário quer esclarecer se decisões políticas ou interesses comerciais interferiram na proteção das tecnologias americanas.

Jensen Huang foi solicitado a comparecer ao Senado em 3 de dezembro, enquanto Lutnick foi chamado para uma audiência em 10 de dezembro. No caso do ex-presidente da Nvidia, Tim Scott advertiu que poderá recorrer a uma intimação judicial caso ele não aceite comparecer voluntariamente.

Paralelamente, três comissões da Câmara dos Representantes também solicitaram depoimentos de Huang e de outros dirigentes da companhia.

O episódio representa um novo capítulo na disputa tecnológica entre Washington e Pequim, especialmente porque os EUA consideram os semicondutores avançados um dos principais instrumentos de sua superioridade econômica e militar. A investigação poderá revelar falhas na fiscalização das exportações, possíveis conflitos de interesses e vulnerabilidades na proteção de informações estratégicas. Mais do que esclarecer um escândalo envolvendo a vida pessoal de um executivo, o Congresso dos EUA pretende desvendar se interesses privados e decisões administrativas colocaram em risco a segurança nacional do país.

O caso também ameaça ampliar as tensões dentro do governo Trump e aumentar a pressão sobre autoridades responsáveis pela política comercial norte-americana em relação à China.