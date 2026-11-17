Ataque tinha como objetivo roubar números de cartões de crédito e informações sobre criptomoedas dos usuários, além de instalar código malicioso em dispositivos da Apple

Hackers inseriram códigos JavaScript maliciosos em ferramentas hospedadas na Optimizely (Thomas Samson/AFP)

Quase 200 sites, incluindo páginas da rede britânica BBC, do banco HSBC nos Emirados Árabes Unidos, da IKEA e da Air France, foram alvo de um ciberataque que buscava roubar informações financeiras e infectar dispositivos Apple, informou a imprensa especializada nesta terça-feira (17).

Hackers inseriram códigos JavaScript maliciosos em ferramentas hospedadas na Optimizely, uma plataforma digital utilizada por grandes empresas para personalizar a experiência online dos usuários. Cerca de 178 páginas foram afetadas, segundo o site especializado Cybernews.

O ataque tinha como objetivo roubar números de cartões de crédito e informações sobre criptomoedas dos usuários, além de instalar código malicioso em dispositivos da Apple.

"A lista inclui alguns dos sites mais visitados do mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emirados Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger e Peacock", escreveu na segunda-feira (16), em seu blog, o pesquisador de segurança Scott Helme, que descobriu o ataque.

"As carteiras (de criptomoedas) dos invasores receberam cerca de 7.040 dólares (R$ 40 mil), em um período de aproximadamente nove horas, no dia 16 de novembro", acrescentou.

A maior parte do código foi removida dos sites afetados, afirmou Helme.

Em comunicado, a Optimizely informou que "identificou e conteve um incidente de segurança que afetou alguns clientes do Optimizely Web Experimentation".

"A rota vulnerável foi bloqueada, o código injetado foi removido e os clientes foram contatados diretamente", acrescentou a empresa em publicação na rede social X.